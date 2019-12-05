Рекордный курс доллара в Украине: в Кабмине рассказали, когда упадут цены

В Украине курс доллара достиг рекордно низкой за несколько лет отметки, однако на ценах такая ситуация может отобразиться только спустя год – ближе к весне 2020 года.

Об этом в интервью "24 каналу" рассказал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. "Определенные цены растут, определенные снижаются. Эти изменения зависят от многих вещей. Если говорить о продуктах питания, то в первую очередь - от урожая. Те продукты, которые импортируются/экспортируются, на них курс влияет. Но довольно часто это занимает определенный период времени", – пояснил министр.

Курс доллара

Новости Курс доллара в Украине побил новый рекорд

В ведомстве посчитали, что снижение цен после падения курса доллара может занимать до 12 месяцев (четыре квартала). Это связано с тем, что закупки проводят предварительно, цены фиксируют наперед, а финансовые планы предприятий разрабатываются сразу на год наперед.

"Мы можем сейчас чувствовать определенное предыдущее повышение курса, а уменьшение почувствуем весной. Но в целом инфляция замедляется. Она будет на уровне 6-7% сейчас, и будет еще меньше. Что означает, что инфляция замедляется? Это не означает, что цены не растут", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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