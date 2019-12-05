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5 декабря • обновлено в 10:09
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/ Рынки и компании

Рекордный курс доллара в Украине: в Кабмине рассказали, когда упадут цены

1.7т
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В Украине курс доллара достиг рекордно низкой за несколько лет отметки, однако на ценах такая ситуация может отобразиться только спустя год – ближе к весне 2020 года.

Об этом в интервью "24 каналу" рассказал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. "Определенные цены растут, определенные снижаются. Эти изменения зависят от многих вещей. Если говорить о продуктах питания, то в первую очередь - от урожая. Те продукты, которые импортируются/экспортируются, на них курс влияет. Но довольно часто это занимает определенный период времени", – пояснил министр.

Курс доллара

Курс доллара

Новости
Курс доллара в Украине побил новый рекорд

В ведомстве посчитали, что снижение цен после падения курса доллара может занимать до 12 месяцев (четыре квартала). Это связано с тем, что закупки проводят предварительно, цены фиксируют наперед, а финансовые планы предприятий разрабатываются сразу на год наперед.

"Мы можем сейчас чувствовать определенное предыдущее повышение курса, а уменьшение почувствуем весной. Но в целом инфляция замедляется. Она будет на уровне 6-7% сейчас, и будет еще меньше. Что означает, что инфляция замедляется? Это не означает, что цены не растут", – добавил министр.

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Тема
Курс валют
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
это натуральный грабеж страны, эти валютные спекуляции украинскую экономику до добра не доведут, об этом вчера рассказывал Чаплыга на УкрлайфТВ... смотрите
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
где-то одиноко заплакал великий комбинатор Остап Сулейман-оглы Бендер ...
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Сей министр Милашка умолчал, шо ишшо рак на Ведьминой горе должен свистеть в четверг опосля дождика.Это необходимое условие...
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