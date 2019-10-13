Растет угроза войны: выяснилось, как "газопровод Путина" ударит по Европе

Реализация российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины несет серьезную угрозу Европе, особенно Австрии и Словакии.

Об этом "Апострофу" заявил директор консалтинговой фирмы East European Gas Analysis Михаил Корчемкин, отметив, что Украина также столкнется с трудностями, когда прекратится транзит газа.

"В Украине есть хорошие, большие газохранилища, а в Словакии их нет. Откуда им брать газ зимой, особенно когда безветренная погода? Там много ветрогенераторов, но когда ветер стихает, электричество обычно вырабатывают на газовых электростанциях. Этот газ сейчас идет через газопроводы Украины. Если их отключить, то придется концентрировать производство электроэнергии на угольных электростанциях", - рассказал он.

По словам эксперта, Украину могут выручить реверсные поставки газа. Он напомнил, что Киев не покупает у РФ газ уже более 1400 дней.

"Получение российского газа через транзит - это не самое главное. Хуже то, что когда через Украину не будет идти газ, повышается вероятность войны, дальнейшей оккупации Россией. Кремлю ничего не будет мешать. Если сейчас посмотреть на карту антитеррористической операции, то хорошо видно, что боевые действия никогда не шли ближе, чем 80 км к действующим экспортным газопроводам. Хотя они тоже идут по Луганской области, там никогда не было войны – она шла там, где газопроводы давно не работают", - отметил Корчемкин.

"Северный поток-2"

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия, достроив газопровод "Северный поток-2", сможет "выкрутить руки" Украине.

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