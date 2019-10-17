"Подорожало на 189%": крымчан шокировал рост цен на продукты

В Феодосии в аннексированном Крыму всего за месяц на 33% взлетели цены на гречку, на 25% – на рыбу и капусту, а на молоко – на 20%. А с начала оккупации продукты подорожали на 189%.

В то же время на 30% с сентября подешевели помидоры, на 10% - свинина и сахар. Об этом в обзоре цен на рынках города пишет местное издание "Кафа".

Цены (в скобках - цена месяц назад).

говядина – 530 (530)

свинина (мякоть) – 300 (330)

курятина (магазинная тушка) – 160 (160)

яйца (десяток) – 70 (60)

селедка керченская – 250 (200)

молоко (литр) – 70 (60)

картофель – 40 (40)

капуста – 25 (30)

лук – 35 (40)

бананы – 95 (75)

сахар – 30 (33).

"За месяц цены на рынке выросли на 33% - на гречневую крупу (с чего бы это?), на 25% - на рыбу, бананы и капусту, на 20% - на молоко, на 10% - на яблоки. При на 30% подешевели помидоры, на 10% - свинина и сахар. Баклажаны продают по 60 руб., перец - по 40 руб., кукурузу - по 20 руб. за початок, чеснок - по 15-20 руб. за головку", – пишет издание.

Яблоки в Феодосии продают от 50 до 85 руб., груши - от 130 руб., клубнику - по 100 руб. за баночку, дыни по 60 руб. Малина идет по 140 руб. за литровую банку, инжир можно купить по 180 руб., виноград - от 60 до 120 руб, хурму - от 100 руб..

kafanews.com

kafanews.com

kafanews.com

kafanews.com

kafanews.com

kafanews.com

kafanews.com

kafanews.com

kafanews.com

kafanews.com

"В среднем за месяц обозреваемый набор продуктов подорожал на 4%, за год - на 1%, за два года подорожал на 8%, за пять лет – подорожал на 57%, с весны 2014 года – на 189%", – говорится в материале.

К слову, в комментариях под материалом завязалась дискуссия – ниже ли местные цены, чем в России, и повлияет ли на них запуск поездов через Крымский мост.

"В Саратове картоха 10-12 рубасых. Начнётся ж/д сообщение, будут гонять в Крым корнеплоды вагонами", – надеется пользователь Мышкинс.

Ему отвечает другой комментатор, что своих продуктов в Крыму уже почти не выращивают.

"Как раз благодаря вот таким приезжим барыгам цены у нас и накручиваются. Сейчас своего мало чего в Крыму, в основном всё привозное и даже если эти же самые неместные крупнооптовые барыги начнут возить сюда что-то в вагонами (не боясь что оно сгниёт всё в долгих российских жд перевозках ), то цены аж никак не снизятся, а вот доходы их ещё более увеличатся", – написал комментатор Землянин.

kafanews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на фрукты в летний сезон в аннексированном Россией Крыму оказались в несколько раз выше, чем на материковой части Украины.

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