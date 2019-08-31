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Продажа ПриватБанка, зарплаты и требования США: что готовит новый Кабмин Гончарука

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Новое "зеленое" правительство Алексея Гончарука обязалось выполнить обещания "Слуги народа". С другой же стороны: свои связи с властью уже успели наладить США, они обозначали главные задачи для команды Зеленского.

Среди нововведений – рынок земли, налог на выведенный капитал, продажа госбанков, легализация игорного бизнеса. Подробнее о том, чего ждать от Кабмина команды Зеленского и какие условия ставят США – в материале OBOZREVATEL.

Чего ждать от нового Кабмина

Кто будет заниматься экономикой в новом Кабмине:

  • Премьер-министр – Алексей Гончарук; бывший глава Офиса эффективного регулирования (BRDO);

  • Министр энергетики и защиты окружающей среды – Алексей Оржель. Отвечал за энергетический сектор в BRDO;

  • Министр социальной политики – Юлия Соколовская. Советник в Министерстве финансов;

  • Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства – Тимофей Милованов. Президент Киевской школы экономики.

Гончарук неоднократно заявлял: Международный валютный фонд – ключевой партнер Украины. Отказываться от выполнения уже взятых на себя обязательств, скорее всего, премьер не станет. Поэтому ожидать резкого снижения тарифов или необоснованного повышения пенсий не стоит. Правда, такие обещания в команде президента и не озвучивали.

Вместо этого от нового Кабинета министров следует ожидать целый ряд новшеств, которые ранее уже анонсировали в команде Зеленского.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

Изменят правила для субсидиантов

За несколько лет Кабинет министров значительно ужесточил правила получения субсидий. Государство больше не помогает оплачивать коммуналку безработным, которые не состоят на учете в центре занятости, владельцам новых авто, большой недвижимости, должникам и т.д. Новый состав Кабмина действующие правила может изменить одним решением – внести правки в постановление правительства.

Представитель президента в правительстве, который 29 августа официально стал нардепом от "Слуги народа" Андрей Герус заявил: сейчас вносятся изменения, которые позволят увеличить число субсидиантов на 1,5 млн человек. Какие именно правки внесут, Герус не уточнил.

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"По состоянию на январь 2018 года, 6,9 миллионов домохозяйств пользовались субсидиями. В силу различных решений и событий, по состоянию на январь текущего года, количество субсидиантов была уменьшена до 3,6 миллионов домохозяйств. Это вылилось в снижение платежной дисциплины, увеличение долгов по жилищно-коммунальным услугам", – написал политик на своей странице в Facebook.

Легализуют казино

Законопроект о легализации игорного бизнеса разрабатывает лично Алексей Гончарук. Пока речь идет только о казино при пятизвездочных отелях. Стоит отметить, что игорный бизнес в Украине запретили в 2009-м (при премьерстве Юлии Тимошенко). Если в большинстве европейских стран рынок жестко регулируют – создают специальные зоны, где разрешено играть, привлекают туристов или даже разрешают играть только иностранцам (как в Монако, например), украинские чиновники одним решением запретили сразу все.

Казино в Украине

Казино в Украине

Стоит отметить, что самостоятельно легализовать игорный бизнес Кабмин не может. Соответствующее решение должна принять Рада.

Продадут государственные банки и запустят масштабную приватизацию

Гончарук неоднократно заявлял о необходимости масштабной приватизации. В первую очередь, как анонсировал премьер, уже будучи членом команды Зеленского, необходимо продать государственные банки (Ощадбанк, Приватбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк).

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"Банки должны быть проданы в первую очередь. Я хотел бы, чтобы 10 крупных системных банков зашли в Украину. Для этого нам нужно продемонстрировать экономический рост, независимость банковского регулятора – Национального банка – и наладить работу судебной системы", – отметил Гончарук в интервью Вloomberg.

Проведут налоговую реформу

Главные налоговые новшество от новой команды, которые уже неоднократно анонсировали:

  • налог на выведенный капитал;

  • отмена налога на прибыль;

  • налоговая амнистия;

  • льготный налоговый год для новых предприятий.

Чтобы внести изменений, Кабмин должен вместе с Радой изучить вопрос, подсчитать возможные последствия, а после уже подготовленный законопроект будет рассматривать парламент. Они примут решение, а правительство Гончарука будет его воплощать в жизнь.

Итак, в своей программе "Слуга народа" предложил всем бизнесменам пройти "чистилище". Заплатить 5% и легализовать доходы, полученные в "тени". Кроме того, пообещали отменить налогооблажение прибыли предприятий. Вместо этого ввести налог на выведенный капитал, то есть государству придется платить, только если прибыль предприятия, например, будет выведена в виде дивидендов собственникам.

Казино в Украине

Казино в Украине

Pixabay

А если инвестировать прибыль в развитие, платить не придется. "Налоги станут простыми и понятными. Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал даст бизнесу больше свободы для развития и снизит административное давление. Платить налоги должны все", – пообещали в программе.

Пересмотрят зарплаты

В своей программе "Слуга народа" обещал увеличить зарплаты преподавателям средних и высших учебных заведений. Так, новое правительство взяло на себя обязательства зафиксировать границу на уровне трех минимальных зарплат. Сейчас это 12 тысяч 519 грн.

Ранее Алексей Гончарук говорил о необходимости повысить зарплаты и министрам – до 10 тысяч долларов. "Думаю, что это (достаточный уровень заработной платы. – Ред.) порядка 10 тысяч долларов, но может быть и больше. Тут есть еще и этический вопрос: мы воюющая страна", – заявил он в эфире "112 канала".

Чего хотят от Украины американцы

Алексей Гончарук долгое время работал в Офисе эффективного регулирования, работу которого финансирует Европейский Союз. Еще до своего назначения он отмечал важную роль МВФ для Украины. И от того, какие будут давать рекомендации международные кредиторы и старшие партнеры, в том числе, зависят и позиции украинской власти по ряду вопросов.

К примеру, советник президента США Джон Болтон, как ранее писал OBOZREVATEL, специально прибыл в Киев, чтобы помешать сделке по продаже "Мотор Сичи" китайцам. Кроме того, по неподтвержденной информации Болтон также отметил опасность продажи земли после запуска рынка китайцам.

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский

Дело

Отметим, американцы имеют влияние и на кадровые назначения, и на принятие конкретных решений. Прошлые власти только под давлением "партнеров" приняли решение пойти на создание Антикоррупционного суда, введения декларирования. А по требованию вице-президента Джо Байдена уволили генпрокурора Виктора Шокина.

Как при Порошенко, так и при Зеленском, представители США внимательно следят за кадровыми решениями власти. Более того, часть из них (к примеру, должность Генпрокурора) согласовываются с американцами. Так, советник Трампа Болтон на своей пресс-конференции фактически первым официально назвал претендента – Руслана Рябошапку.

Свои настоятельные рекомендации новой власти международные партнеры озвучивают открыто. На днях президент Всемирного банка, известный американский экономист Дэвид Малпасс опубликовал в FT свою статью о том, какие шаги должна предпринять Украина.

Упразднить монополии, в том числе и государственные. Мол, для конкуренции нужны равные условия, а сейчас некоторые сферы чуть ли не полностью контролируются государством. В качестве примера Малпасс привел "Нафтогаз" (его, в очередной раз напомнил он, нужно разделить).

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Однако, есть и другие монополии – "Укрспирт", банковская сфера. Кстати, государственные банки, уверен американский экономист, в Украине нужно продать.

"Одной из проблем является то, что более половины банковского сектора Украины — это государственные банки, а доля проблемных кредитов превышает 50%. В стране необходимо ввести правила, обуславливающие списание просроченных задолженностей, и обеспечить защиту нового руководства банков и наблюдательных советов от преследований в тех случаях, когда они решают проблемы должным образом", – написал экономист.

Еще одно условие – запуск рынка земли. Мол, мораторий ограничивает собственников. А продажа земли позволит более эффективно использовать сельскохозяйственный потенциал.

"Снятие моратория и создание рынка сельскохозяйственных земель позволит существенно улучшить ситуацию, в том числе обеспечить дополнительные вложения в механизацию и ирригацию, переход на выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью и более свободный доступ к финансам для небольших ферм. По мере роста объемов сельскохозяйственной продукции необходимо будет повысить эффективность железнодорожных перевозок", – уверен Малпасс.

Американские партнеры, кроме того, отстаивают и позицию Национального банка. Там уверены, что НБУ должен быть независимым. В то время как Зеленский, по информации OBOZREVATEL, уже готовит замену главе Нацбанка Якову Смолия. Его место может занять Елена Щербакова. Она на шесть лет назначена в качестве члена совета Нацбанка. Само назначение проходило с нарушениями – кандидатов от парламента (к которым относится и Щербакова) не обсудили должным образом на заседании парламентского комитета.

В МВФ уже выражали свое недовольство Щербаковой из-за ее связей с "одним из государственных банков". Речь идет о ПриватБанке. В то же время сама банкир уже успела подружиться с командой главы государства и выбиться в лидерство среди кандидатов на роль главы Нацбанка.

29 августа в Украине фактически вся власть перешла в руки новой команды. И правительство, и парламент, и Офис президента – все под контролем Зеленского. С одной стороны, такую ситуацию можно использовать для быстрого принятия решений и согласованных действий. А с другой – любая монополия создает риски злоупотреблений. О том, чем на самом деле запомнится Кабмин Гончарука, можно будет судить уже после первых важных решений правительства.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
модернизация экономики
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
зарплата приватизация ПриватБанк
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