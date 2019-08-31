Продажа ПриватБанка, зарплаты и требования США: что готовит новый Кабмин Гончарука

Новое "зеленое" правительство Алексея Гончарука обязалось выполнить обещания "Слуги народа". С другой же стороны: свои связи с властью уже успели наладить США, они обозначали главные задачи для команды Зеленского.

Среди нововведений – рынок земли, налог на выведенный капитал, продажа госбанков, легализация игорного бизнеса. Подробнее о том, чего ждать от Кабмина команды Зеленского и какие условия ставят США – в материале OBOZREVATEL.

Чего ждать от нового Кабмина

Кто будет заниматься экономикой в новом Кабмине:

Премьер-министр – Алексей Гончарук; бывший глава Офиса эффективного регулирования (BRDO);

Министр энергетики и защиты окружающей среды – Алексей Оржель. Отвечал за энергетический сектор в BRDO;

Министр социальной политики – Юлия Соколовская. Советник в Министерстве финансов;

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства – Тимофей Милованов. Президент Киевской школы экономики.

Гончарук неоднократно заявлял: Международный валютный фонд – ключевой партнер Украины. Отказываться от выполнения уже взятых на себя обязательств, скорее всего, премьер не станет. Поэтому ожидать резкого снижения тарифов или необоснованного повышения пенсий не стоит. Правда, такие обещания в команде президента и не озвучивали.

Вместо этого от нового Кабинета министров следует ожидать целый ряд новшеств, которые ранее уже анонсировали в команде Зеленского.

Алексей Гончарук

Изменят правила для субсидиантов

За несколько лет Кабинет министров значительно ужесточил правила получения субсидий. Государство больше не помогает оплачивать коммуналку безработным, которые не состоят на учете в центре занятости, владельцам новых авто, большой недвижимости, должникам и т.д. Новый состав Кабмина действующие правила может изменить одним решением – внести правки в постановление правительства.

Представитель президента в правительстве, который 29 августа официально стал нардепом от "Слуги народа" Андрей Герус заявил: сейчас вносятся изменения, которые позволят увеличить число субсидиантов на 1,5 млн человек. Какие именно правки внесут, Герус не уточнил.

"По состоянию на январь 2018 года, 6,9 миллионов домохозяйств пользовались субсидиями. В силу различных решений и событий, по состоянию на январь текущего года, количество субсидиантов была уменьшена до 3,6 миллионов домохозяйств. Это вылилось в снижение платежной дисциплины, увеличение долгов по жилищно-коммунальным услугам", – написал политик на своей странице в Facebook.

Легализуют казино

Законопроект о легализации игорного бизнеса разрабатывает лично Алексей Гончарук. Пока речь идет только о казино при пятизвездочных отелях. Стоит отметить, что игорный бизнес в Украине запретили в 2009-м (при премьерстве Юлии Тимошенко). Если в большинстве европейских стран рынок жестко регулируют – создают специальные зоны, где разрешено играть, привлекают туристов или даже разрешают играть только иностранцам (как в Монако, например), украинские чиновники одним решением запретили сразу все.

Казино в Украине

Стоит отметить, что самостоятельно легализовать игорный бизнес Кабмин не может. Соответствующее решение должна принять Рада.

Продадут государственные банки и запустят масштабную приватизацию

Гончарук неоднократно заявлял о необходимости масштабной приватизации. В первую очередь, как анонсировал премьер, уже будучи членом команды Зеленского, необходимо продать государственные банки (Ощадбанк, Приватбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк).

Новости У Зеленского озвучили позицию по национализации ПриватБанка

"Банки должны быть проданы в первую очередь. Я хотел бы, чтобы 10 крупных системных банков зашли в Украину. Для этого нам нужно продемонстрировать экономический рост, независимость банковского регулятора – Национального банка – и наладить работу судебной системы", – отметил Гончарук в интервью Вloomberg.

Проведут налоговую реформу

Главные налоговые новшество от новой команды, которые уже неоднократно анонсировали:

налог на выведенный капитал;

отмена налога на прибыль;

налоговая амнистия;

льготный налоговый год для новых предприятий.

Чтобы внести изменений, Кабмин должен вместе с Радой изучить вопрос, подсчитать возможные последствия, а после уже подготовленный законопроект будет рассматривать парламент. Они примут решение, а правительство Гончарука будет его воплощать в жизнь.

Итак, в своей программе "Слуга народа" предложил всем бизнесменам пройти "чистилище". Заплатить 5% и легализовать доходы, полученные в "тени". Кроме того, пообещали отменить налогооблажение прибыли предприятий. Вместо этого ввести налог на выведенный капитал, то есть государству придется платить, только если прибыль предприятия, например, будет выведена в виде дивидендов собственникам.

Казино в Украине Pixabay

А если инвестировать прибыль в развитие, платить не придется. "Налоги станут простыми и понятными. Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал даст бизнесу больше свободы для развития и снизит административное давление. Платить налоги должны все", – пообещали в программе.

Пересмотрят зарплаты

В своей программе "Слуга народа" обещал увеличить зарплаты преподавателям средних и высших учебных заведений. Так, новое правительство взяло на себя обязательства зафиксировать границу на уровне трех минимальных зарплат. Сейчас это 12 тысяч 519 грн.

Ранее Алексей Гончарук говорил о необходимости повысить зарплаты и министрам – до 10 тысяч долларов. "Думаю, что это (достаточный уровень заработной платы. – Ред.) порядка 10 тысяч долларов, но может быть и больше. Тут есть еще и этический вопрос: мы воюющая страна", – заявил он в эфире "112 канала".

Чего хотят от Украины американцы

Алексей Гончарук долгое время работал в Офисе эффективного регулирования, работу которого финансирует Европейский Союз. Еще до своего назначения он отмечал важную роль МВФ для Украины. И от того, какие будут давать рекомендации международные кредиторы и старшие партнеры, в том числе, зависят и позиции украинской власти по ряду вопросов.

К примеру, советник президента США Джон Болтон, как ранее писал OBOZREVATEL, специально прибыл в Киев, чтобы помешать сделке по продаже "Мотор Сичи" китайцам. Кроме того, по неподтвержденной информации Болтон также отметил опасность продажи земли после запуска рынка китайцам.

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский Дело

Отметим, американцы имеют влияние и на кадровые назначения, и на принятие конкретных решений. Прошлые власти только под давлением "партнеров" приняли решение пойти на создание Антикоррупционного суда, введения декларирования. А по требованию вице-президента Джо Байдена уволили генпрокурора Виктора Шокина.

Как при Порошенко, так и при Зеленском, представители США внимательно следят за кадровыми решениями власти. Более того, часть из них (к примеру, должность Генпрокурора) согласовываются с американцами. Так, советник Трампа Болтон на своей пресс-конференции фактически первым официально назвал претендента – Руслана Рябошапку.

Свои настоятельные рекомендации новой власти международные партнеры озвучивают открыто. На днях президент Всемирного банка, известный американский экономист Дэвид Малпасс опубликовал в FT свою статью о том, какие шаги должна предпринять Украина.

Упразднить монополии, в том числе и государственные. Мол, для конкуренции нужны равные условия, а сейчас некоторые сферы чуть ли не полностью контролируются государством. В качестве примера Малпасс привел "Нафтогаз" (его, в очередной раз напомнил он, нужно разделить).

Однако, есть и другие монополии – "Укрспирт", банковская сфера. Кстати, государственные банки, уверен американский экономист, в Украине нужно продать.

"Одной из проблем является то, что более половины банковского сектора Украины — это государственные банки, а доля проблемных кредитов превышает 50%. В стране необходимо ввести правила, обуславливающие списание просроченных задолженностей, и обеспечить защиту нового руководства банков и наблюдательных советов от преследований в тех случаях, когда они решают проблемы должным образом", – написал экономист.

Еще одно условие – запуск рынка земли. Мол, мораторий ограничивает собственников. А продажа земли позволит более эффективно использовать сельскохозяйственный потенциал.

"Снятие моратория и создание рынка сельскохозяйственных земель позволит существенно улучшить ситуацию, в том числе обеспечить дополнительные вложения в механизацию и ирригацию, переход на выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью и более свободный доступ к финансам для небольших ферм. По мере роста объемов сельскохозяйственной продукции необходимо будет повысить эффективность железнодорожных перевозок", – уверен Малпасс.

Американские партнеры, кроме того, отстаивают и позицию Национального банка. Там уверены, что НБУ должен быть независимым. В то время как Зеленский, по информации OBOZREVATEL, уже готовит замену главе Нацбанка Якову Смолия. Его место может занять Елена Щербакова. Она на шесть лет назначена в качестве члена совета Нацбанка. Само назначение проходило с нарушениями – кандидатов от парламента (к которым относится и Щербакова) не обсудили должным образом на заседании парламентского комитета.

В МВФ уже выражали свое недовольство Щербаковой из-за ее связей с "одним из государственных банков". Речь идет о ПриватБанке. В то же время сама банкир уже успела подружиться с командой главы государства и выбиться в лидерство среди кандидатов на роль главы Нацбанка.

29 августа в Украине фактически вся власть перешла в руки новой команды. И правительство, и парламент, и Офис президента – все под контролем Зеленского. С одной стороны, такую ситуацию можно использовать для быстрого принятия решений и согласованных действий. А с другой – любая монополия создает риски злоупотреблений. О том, чем на самом деле запомнится Кабмин Гончарука, можно будет судить уже после первых важных решений правительства.

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