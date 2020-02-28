Продал скважины за бесценок: Верховный суд назначил штраф в 471 млн грн

Верховный суд Украины назначил штраф в 471 млн гривен арбитражному управляющему, который во время ликвидации фирмы, которая занималась поисками нефти и газа, продал за бесценок принадлежавшие ей 12 скважин.

"Прокуратура доказала, что чиновник, будучи ликвидатором должника одного из полтавских обществ, злоупотребляя своим положением, заключил договор купли-продажи 12 скважин по заниженной цене, чем вызвал обществу имущественного ущерба в размере 471 400 447 грн", – говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

Виновного обязали заплатить штраф в размере причиненных им убытков и лишили права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями предприятий на 3 года. Также у него конфисковали имущество.

Добыча газа

Продал дешевле в 552 раза

Как выяснил OBOZREVATEL из судебных материалов, речь идет о "Буровой компании "Букрос", которая занималась поисками и разведкой месторождений нефти и газа как в Украине, так и в других странах. Когда фирма обанкротилась, ее имущество стали продавать.

В 2012 году Хозяйственный суд Полтавской области назначил его ликвидатором "Букроса" назначил Андрея Коломийца (согласно судебному реестру и портала "Судебная власть Украины").

Штраф в 471 млн гривен

Но занимался своей работой он не слишком добросовестно. Как выяснило следствие, он продал 12 скважин, принадлежавших "Букросу" компании "Инвест-Нефтегаздобыча". При чем сделал это с огромной "скидкой" – при минимальной рыночной цене в 471,4 млн имущество было продано за 852,5 тыс. гривен, то есть в 552 раза дешевле. В среднем скважины, стоившие около 38-45 млн гривен, "уходили" за 72-75 тыс. гривен.

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