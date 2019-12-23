Путин открыл движение поездов на скандальном Крымском мосту: приехал лично

Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по незаконно построенному Крымскому мосту на аннексированный полуостров.
Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщили кремлевские СМИ, освещающие событие.
Первый состав отправился через Керченский пролив.
Путин в поезде
Путин в поезде
Поезд, на котором поехал Путин
Телеграм-канал "Пул N3"
Для выступления Путина подготовили отдельную площадку на фоне моста.
Площадка для Путина
Телеграм-канал "Пул N3"
Также российские СМИ показали пассажирский поезд, который поедет из России в оккупированный Крым. "Его уже подали на перрон Московского вокзала в Санкт-Петербурге", – сообщил телеграм-канал "Телеграммы из Крыма".
Крымский мост
Инфоцентр "Крымский мост"
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Как сообщал OBOZREVATEL:
15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста.
16 мая по ней запустили движение.
В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту в декабре 2019 года.
Оккупанты продали более 80% билетов на первые поезда, которые курсировали из Москвы в Симферополь и обратно.
Позже сеть высмеяла запуск пустых поездов на Крымском мосту.
Крымчане рассказывают, что на мосту через Керченский пролив в Крыму уже появились "залатанные" участки дороги. Они опубликовали в соцсетях фотодоказательства.
23 декабря в России официально заявили о завершении строительства скандального Крымского моста, который соединяет захваченный полуостров с РФ.
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