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23 декабря • обновлено в 13:01
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Путин открыл движение поездов на скандальном Крымском мосту: приехал лично

3.9т
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Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по незаконно построенному Крымскому мосту на аннексированный полуостров.

Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщили кремлевские СМИ, освещающие событие.

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Первый состав отправился через Керченский пролив.

Путин в поезде

Путин в поезде

Путин в поезде

Путин в поезде

Путин открыл движение поездов на скандальном Крымском мосту: приехал лично
Путин открыл движение поездов на скандальном Крымском мосту: приехал лично
Путин открыл движение поездов на скандальном Крымском мосту: приехал лично

Поезд, на котором поехал Путин

Поезд, на котором поехал Путин

Телеграм-канал "Пул N3"

Для выступления Путина подготовили отдельную площадку на фоне моста.

Площадка для Путина

Площадка для Путина

Телеграм-канал "Пул N3"

Также российские СМИ показали пассажирский поезд, который поедет из России в оккупированный Крым. "Его уже подали на перрон Московского вокзала в Санкт-Петербурге", – сообщил телеграм-канал "Телеграммы из Крыма".

Крымский мост

Крымский мост

Инфоцентр "Крымский мост"

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Комментарии
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фил филька
фил филька
заголовок упоротых бьет наповал) они даже повидло в шальвары пустить не успевают - сразу в когнитивную кому впадают)))
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3
1
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Как там на счет того что мост невозможно построить. Уже забыли об этом.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Очень тяжело ехал. Мост качался, шатался и двигался В окно поезда было видно много-много мертвой фауны и горы намытого к берегам песка. Ышо чуть-чуть и поезд вместе с мостом упал бэ. Учоный Мидавар был прав, мост пора разбирать. СУГС, ёпста
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