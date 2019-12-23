Путин открыл движение поездов на скандальном Крымском мосту: приехал лично

Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по незаконно построенному Крымскому мосту на аннексированный полуостров.

Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщили кремлевские СМИ, освещающие событие.

Первый состав отправился через Керченский пролив.

Путин в поезде

Путин в поезде

Поезд, на котором поехал Путин Телеграм-канал "Пул N3"

Для выступления Путина подготовили отдельную площадку на фоне моста.

Площадка для Путина Телеграм-канал "Пул N3"

Также российские СМИ показали пассажирский поезд, который поедет из России в оккупированный Крым. "Его уже подали на перрон Московского вокзала в Санкт-Петербурге", – сообщил телеграм-канал "Телеграммы из Крыма".

Крымский мост Инфоцентр "Крымский мост"

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