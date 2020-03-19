Почему нельзя покупать доллары и куда инвестировать две тысячи: аналитик дал важные советы украинцам

Карантин и мировой экономический кризис – идеальное время, чтобы пересмотреть свое финансовое поведение и начать правильно распоряжаться временем и деньгами.

О том, как украинцам за время кризиса не только сохранить сбережения, но и приумножить их – читайте в материале OBOZREVATEL.

Купите слиток вместо гречки

Кризис – время инвестировать, а не потреблять. Цены на все акции падают, компании урезают инвестиционные проекты. Это лучшее время для покупки акций, и худший момент для того, чтобы запасаться продуктами.

"Конечно, не любой украинец понимает, как можно купить акции и не должен это делать. Но инвестиции могут быть разными. Если вы выбираете, потратить 1,8 тыс. грн на покупку продуктов про запас, или эти же деньги можете потратить, например, на граммовый золотой слиток, цена которого будет расти, конечно, покупайте слиток", – рассказывает финансовый аналитик Владимир Мазуренко.

Не покупайте доллары

Курс доллара в Украине сейчас очень завышен. Небо закрыли и физически валюты в стране стало меньше (ее не доставляют, а сами мы, разумеется, доллары не печатаем), в это же появился ажиотажный спрос.

Сейчас доллар продается за 28,2 грн/$, хотя реальная его стоимость, по оценкам Мазуренко, не больше 27 грн. И как только карантин закончится, а экономика начнет восстанавливаться, валюта снова начнет дешеветь и стабилизируется возле привычной отметки.

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Ищите новые возможности

Кризис – лучшее время для стартапов, маленьких проектов и смелых решений. Большие и не поворотливые теряют, а маленькие и креативные – получают. Мазуренко поясняет: ищите, как реализовать новые потребности.

"Сейчас перевозки, доставки, онлайн-биржи, даже далеко не надо ходить – пошив масок, может приносить значительную прибыль. Не сидите дома с мыслями о грядущем апокалипсисе. Действуйте!", – советует аналитик.

Потребляйте разумно

Бизнес хорошо знает, что доходность это практически всегда дело сезонное. Есть и более крупные циклы – экономические. Также как и в январе у большинство компаний происходит провал, так и в экономике раз в 10-15 лет происходит кризис. Но это короткий период, который имеет начало и конец.

Первое, что нужно сделать, урезать все лишние расходы: вредные привычки, алкоголь, необдуманные покупки вещей, поездки за границу (а сейчас это вообще невозможно), игрушки и бытовая техника – все это хорошо в период роста. Сейчас от всего этого стоит отказаться.

Кстати, двухмесячный запас гречки и годовой – туалетной бумаги – также необдуманное потребление. Ни в одной из стран, где бушует коронавирус, не закрыли продуктовые магазины.

Учитесь новому

Онлайн-уроки, бесплатные курсы – вот чем нужно заниматься в условиях, когда освободилось большое количество времени. А сериалы и фильмы могут подождать до лучших времен.

"Занимайтесь собой, совершенствуйте свои навыки. Только так вы можете оставаться на плаву и быть нужным кадром на украинском рынке труда. В условиях, когда компании урезают свои штаты, не тронут только тех, кто постоянно становится лучшим и приносит компании больше", – подытожил эксперт.

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