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Анатолій МаксютаАнатолій МаксютаЕкс-заступник міністра економічного розвитку і торгівлі УкраїниВсе статьи автора

Перемоги і невдачі української економіки

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Чого вдалось і не вдалось досягнути за цей рік в економіці України?

В країні продовжилось економічне зростання, загалом виплачуються заробітні плати і пенсії. Разом з тим це економічне зростання, вже очевидно, виявиться нижчим, ніж у минулому році. Це турбує, тому що Україна потребує швидкого відновлення своєї економіки, а зростання ВВП 1-2 відсотка - це ніщо з цієї точки зору. Але те, що економіка продовжує зростати – це позитивно.

Була удвічі підвищена мінімальна заробітна плата у цьому році. Я вважаю, що це теж позитивно, оскільки підняття мінімальної заробітної плати, збільшення реальної заробітної плати збільшує попит і дає таким чином джерела для розвитку української економіки. Але разом з тим якщо таке підвищення буде відбуватися без зростання внутрішньої пропозиції – пропозиції українських товарів на ринок, то це зрештою призведе до зростання споживчого імпорту і розбалансування нашого платіжного балансу, що фактично і відбувається на фоні скорочення промислового виробництва. І тоді ми будемо мати необхідність знову продовжувати програму з МВФ, знову реформувати вже двічі реформоване, щоб отримати фінансову допомогу і т.д..

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Тому мені здається, що ці ініціативи - "купуй українське" і подібні - є сьогодні дуже актуальними. Інакше підвищення соціальних виплат приведе до росту інфляції і знецінення національної валюти. Ми це, власне і спостерігаємо в кінці року, коли інфляція перевищує минулорічну, а курс гривні до долара тягнеться до відмітки 28, що і було прогнозовано. Сумно звичайно, що НБУ після тривалого зниження знову підвищив облікову ставку. А це означає, що гроші подорожчають для позичальників, а отже кредити стануть ще менш доступними для бізнесу.

Інвестиції. З одного боку продовжилось зростання внутрішніх інвестицій, яке розпочалось ще 2016-го року. Це позитив. Але зовнішні інвестиції, на жаль, не ростуть, а навпаки впали у порівнянні з 2016-м роком. Це прикро, тому що власне наші реформи були направлені на створення інвестиційного клімату для іноземних інвестицій, а інвестиції в Україну не йдуть. Тому над цим варто замислитися, чому це так?

Важко говорити про покращання бізнес-клімату, якщо немає інвестицій, немає економічного пожвавлення. Значна частина навіть тих інвестицій, які є – це інвестиції державних монополій, таких як "Нафтогаз", як "Укрзалізниця" і інші, які фактично живуть на монопольних тарифах, які регулярно підвищуються і лягають на населення і працюючий бізнес.

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Тому з інвестиційним кліматом у нас усе ще погано і це мабуть найгірший результат цього року. Ми, як експерти, з 2015-го року говоримо про те, що інвестиції треба зробити головною метою економічних реформ, а не вдосконалення процедур чи інституцій, тобто не сам процес реформ. На жаль, тут результатів мало.

Мабуть слід відмітити, що бюджет був прийнятий найраніше за останні роки – напочатку грудня. Але знову ж таки турбує те, що він станом на 29 грудня не підписаний і не став Законом. Очевидно у ньому є проблеми. Це говорить про те, що швидке прийняття бюджету не означає прозорість його прийняття і ефективну бюджетну політику. Тому це з одного боку позитивно, з другого – негативно.

Що ще турбує. Власне, економічне становище країни характеризує не тільки зростання ВВП чи доходів. Найбільшою мірою економічна безпека визначаються станом основних економічних балансів – фіскального, платіжного, енергетичного, продовольчого і інших. На жаль, ситуація у нас не покращилась, у нас продовжується зростання державного боргу. Це означає, що держава живе з дефіцитним бюджетом и живе власне не за можливостями. Це може викликати серйозні ризики в найближчому майбутньому. Дефіцитним залишається платіжний баланс, ростуть ціни на продовольство, що є свідченням того, що пропозиція не задовольняє попит або ринки продовольства монополізовані. Не все гаразд і з енергетичним балансом, що змушує країну закупляти на зовнішніх ринках навіть традиційні для України енергоносії.

Це говорить про те, що економічні рішення були недостатньо прораховані, недостатньо обґрунтовані економічною ситуацією в країні.

Якщо підсумувати, то в економічному контексті країна в 2017 році продовжила виживання і реформування. Будемо сподіватись що у 2018 році вона буде розвиватись.

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Автор
Анатолій МаксютаАнатолій Максюта
Место
Украина
Объект
Экономика Украины
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