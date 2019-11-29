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30 ноября • обновлено в 00:51
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Не политическая, а европейская: Оржель озвучил условия Украины для России по цене на газ

1.5т
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Потенциальные прямые поставки газа из РФ в Украину, которые предлагает Кремль в ходе переговоров, могут быть только не по политической цене.

На такой позиции настаивает украинская сторона, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Когда мы говорим сейчас с российской стороной, то у нас очень четкая, откровенная и честная позиция: мы говорим, что если мы с вами и можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете с транзитом, потому что так Россия ставит вопрос, такое условие, то цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору", – сказал он.

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Переговоры по газу с Россией

Коллаж

Оржель добавил, что Украина ни в коем случае не может больше получить "политическую" цену на газ.

"Мы должны брать индикатор Европы, и если в Европе цена снижается, а, согласно соответствующим оценкам, в Европе в ближайшее время возможно увеличение предложения и инфраструктуры LNG, мы, соответственно, привязываемся формульно к цене Европы", – отметил министр.

Предлагаем посмотреть трансляцию политического ток-шоу:

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Свобода слова Савика Шустера Поставки газа в Украину Рынок газа
Персоны
Савик Шустер Алексей Оржель
Место
Украина
Теги
Экономика Украины видео газ Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины
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Чан Джеки
Чан Джеки
по политически то значит -об.ебос-по путински.
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