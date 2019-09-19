Пенсии под угрозой, а повышение зарубили: сюрпризы проекта бюджета Украины на 2020-й

В Украине Кабинет министров зарегистрировал проект бюджета, сформированный в первую очередь представителями Минфина. Ведомство традиционно обрезает все "хотелки" ведомств. Однако в следующем году, если документ примут без правок, денег не хватит даже уже на утвержденные программы – повышение зарплат учителям, пересчет пенсий.

Главный приоритет, судя по документу – выплата госдолга. О том, кто может оказаться под ударом в случае принятия документа без правок – в материале OBOZREVATEL.

Без зарплат и пенсий

Пенсионный фонд в первую очередь финансируется за счет единого соцвзноса (22% с зарплаты). Но собранных средств не хватает, поэтому ежегодно из общей казны выделяют миллиарды гривен на латание "дыры".

Если предложенный проект бюджета на 2020-й примут в действующей редакции, украинских пенсионеров ожидает целый ряд неприятных сюрпризов. Во-первых, денег на компенсацию дефицита не хватит. Значит, под угрозой окажется и стабильная выплата средств.

К примеру, в 2019-м из бюджета фактически должны направить в Пенсионный фонд 175 млрд грн. А на 2020-й предусмотрели всего 172,5 млрд грн. Второй неприятный сюрприз – пересчет пенсий в марте 2020-го (о котором ранее писал OBOZREVATEL), повышение для силовиков с 1 января следующего года с таким финансирование может провалиться.

Но проблемы могут возникнуть не только у украинцев на заслуженном отдыхе, но и работающих. Уже с 1 января 2020-го, согласно решению прошлого состава Кабмина, зарплаты учителей должны были повысить. На это из бюджета пришлось бы потратить около 15 млрд грн. А в подготовленном документе выделили всего 7 млрд.

Недофинансированной останется и оборонка. СНБО оценил ее в 381 млрлд грн, а выделили всего 249 млрд. Из этой суммы на нужды ВСУ должны были направить 212 млрд грн, а в проекте бюджета – 102 млрд.

Каждый год министерства устраивают настоящие бои с Минфином. Выбиывают каждый миллион. В этом же году смена власти "почистила" все кресла в Кабмине, осталась только министр финансов Оксана Маркарова. В результате ее ведомство и сформировало документ.

Больше всего потратят на долг

На государственный долг планируют потратить 438 млрд грн. Это примерно по 10 тыс. грн с каждого украинца, в том числе младенцев и стариков. Министерство финансов отвечает за долговую нагрузку, это и стало фактически приоритетом главного финансового документа страны.

Проблем с выплатами, заявила министр финансов Оксана Маркарова, не возникнет. Мол, сейчас резервов достаточно, а в бюджете на следующий год учли объективные показатели и украинцы не почувствуют на себе нагрузку. Мол, и зарплаты будут платиться вовремя, и все статьи расходов в безопасности.

Аналитик Егор Комов отмечает – украинский бюджет хоть и презентуется как бюджет развития, пока еще остается "финансами должника". В условиях, когда 40% всех доходов нужно отдавать, найти финансирование в необходимом объеме на все статьи расходов крайне сложно.

"Пока те заявления и обещания, которые давали Гончарук и Зеленский, в этом бюджете не отображены. Бюджет готовил старый Кабмин, занималась этим вопросом ныне действующий министр Оксана Маркарова. Кабмин был вынужден утвердить такой вариант из-за сроков. До 15 сентября должны были подать. Подали. Сейчас больше зависит от того, какие правки внесут. Многие предложения, законопроекты должны повлиять и на доходную, и на расходную части. Возьмем ту же верификацию – какой от нее будет эффект? А ужесточение правил для ФОПов с отчетностью что изменит? Да и правки в Налоговый кодекс рассматривают, в том числе и по рентам", – отмечает Комов.

Экс-кандидат в президенты Дмитрий Гнап отмечает: в бюджете также увеличили расходы на Государственное управление делами остается. "Вся эта империя закрытых санаториев, больниц, государственных дач и даже ликеро-водочного завода - все это сохраняется. Увеличиваются расходы на Верховную Раду, Генеральную прокуратуру…" – написал он на своей странице в соцсети.

Также останется нетронутой Национальная служба посредничества и примирения, подчиненная лично президенту. На нее выделят 32 млн грн.

А вот минимальная зарплата оказалась среди неприоритетных задач. Ее повысят всего с с 4173 до 4723 грн. Это значительно меньше, чем анонсировали до этого в Кабинете министров. Так, и бывший премьер-министр Владимир Гройсман, и его вице-премьер Павел Розенко обещали, что украинцы будут минимум зарабатывать 5,5-6 тыс. грн.

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