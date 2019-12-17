Украинцам разрешат самим выбирать банк для зарплаты: все детали важного новшества

Украинцам разрешат получать зарплату на карточку любого удобного им банка, а не только того, в котором открыт "зарплатный проект" их фирмы или организации.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook. По его словам, по закону, работники и сейчас имеют право самостоятельно выбирать банк. Но на практике им чаще всего в этом отказывают, так как это неудобно для бухгалтеров.

В Кабмине хотят ввести систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки и при этом не потребует от бухгалтеров лишней работы.

"Сотрудник указывает бухгалтеру свой IBAN (номер счета, как в Европе, который был введен в этом году), а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка. А дальше уже банк, который обслуживает предприятие, автоматически разбрасывает деньги, куда надо", – написал Дубилет.

По его словам, чтобы проект заработал, банкам нужно будет сделать небольшие доработки в своих системах. Также, возможно, нужно будет запустить горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если им отказывать в выборе банка.

Дубилет рассчитывает, что освободить украинцев от "зарплатного рабства" получится уже в 2020 году.

Зарплата в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что в среду, 4 декабря, зарегистрирует законопроект, который упростит взаимодействие с налоговой.

В Кабмине объявили о новой реформе госслужбы. В этот раз речь идет о колл-центрах и их сотрудниках.

Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предложил заменить защищенные телефонные линии спецсвязи, которыми пользуется правительство, приложением для смартфонов.

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