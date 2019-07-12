"Основан на воздухе": Трамп сделал заявление по доллару и биткоину

Криптовалюты не являются деньгами, их ценность основывается на "тонком воздухе". А единственная реальная валюта – доллар.

Об этом в своем микро-блоге Twitter заявил президент США Дональд Трамп. "Я не фанат биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами и чья ценность очень изменчива и основана на "тонком воздухе". Нерегулируемые крипто-активы могут способствовать незаконному поведению, включая торговлю наркотиками", – заявил американский лидер.

Дональд Трамп

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2019 г.

....Similarly, Facebook Libra’s “virtual currency” will have little standing or dependability. If Facebook and other companies want to become a bank, they must seek a new Banking Charter and become subject to all Banking Regulations, just like other Banks, both National... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2019 г.

Также Трамп не поддержал новую валюту Facebook Libra. Более того, он считает, что если социальная сеть хочет стать банком, то обязана соответствовать всем требованиям к банкам.

"У нас есть только одна реальная валюта в США, и она сильнее, чем когда-либо, надежная. Это, безусловно, самая доминирующая валюта в мире, и она всегда будет оставаться такой. Это доллар США!" – заявил американский президент.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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