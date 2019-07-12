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"Основан на воздухе": Трамп сделал заявление по доллару и биткоину

2.2т Читать материал на украинском

Криптовалюты не являются деньгами, их ценность основывается на "тонком воздухе". А единственная реальная валюта – доллар.

Об этом в своем микро-блоге Twitter заявил президент США Дональд Трамп. "Я не фанат биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами и чья ценность очень изменчива и основана на "тонком воздухе". Нерегулируемые крипто-активы могут способствовать незаконному поведению, включая торговлю наркотиками", – заявил американский лидер.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Также Трамп не поддержал новую валюту Facebook Libra. Более того, он считает, что если социальная сеть хочет стать банком, то обязана соответствовать всем требованиям к банкам.

"У нас есть только одна реальная валюта в США, и она сильнее, чем когда-либо, надежная. Это, безусловно, самая доминирующая валюта в мире, и она всегда будет оставаться такой. Это доллар США!" – заявил американский президент.

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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Тема
Курс валют
Теги
доллар биткоин
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