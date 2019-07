Осенью начнется строительство Innovation District IT Park

28 июня в рамках конференции Lviv IT Jazz 2019, состоялось подписание договоров с будущими резидентами бизнес-парка Innovation District IT Park, а также инвесторы и девелоперы проекта официально анонсировали старт его строительства.

Innovation District IT Park уже имеет первых резидентов – пять ИТ-компаний Львова, которые разместят в бизнес-парке свои офисы. Среди них такие компании как SoftServe, Intellias, N-iX, Perfectial, GlobalLogic.

В пятницу представители компаний официально подписали предварительные договоры аренды с одним из инвесторов и застройщиком проекта – Galereja Centre. "IT Park – это очень большой и амбициозный проект. Чтобы успешно реализовать проект нужно много работать еще до старта строительства, чем мы и долгое время занимаемся. Важно провести все подготовительные работы правильно, скрупулезно и четко: это и архитектура, это и поэтажные планы. отмечу, что начинать строительство мы планируем осенью этого года, а завершать первую фазу этого проекта в конце 2021 года. Но ИТ Park – это не про этажа и квадратные метры, это об амбициях и рост ИТ-индустрии во Львове " – рассказал Владимир Женчак, директор Galereja Centre.

"Конференция Lviv IT Jazz уже традиционно является платформой для реализации наших идей и новых проектов Львовского ИТ Кластера. Идея Innovation District IT Park была впервые представлена здесь в 2016 году, в прошлом году во время конференции мы закладывали камень строительства совместно с инвесторами, а в этот раз представляем первых резидентов, там будут работать. Я благодарен всем партнерам, резидентам, инвесторов за то, что достаточно амбициозными и смелыми для таких крупных проектов " – рассказывает Степан Веселовский, СЕО, Lviv IT Cluster.

Подписание договоров аренды является 100% гарантией того, что строительство IT Park начнется уже этой осенью и до конца 2021 будет готова первая очередь. В нее войдут шесть 8-этажных офисных зданий, 18-этажный бизнес-центр и отдельный комплекс компьютерных лабораторий на 2000 кв.м, мультифункциональный центр с фудкортом, спорткомплексом, зоной для развлечений и шопинга.

Комплекс бизнес-города станет настоящим эпицентром технологической индустрии всего региона, с передовыми компаниями, комплексом учебных лабораторий, мультифункциональным центром и зеленой зоной отдыха. IT Park рассчитан на 10 000 ИТ-специалистов и призван также решить проблему с современными и комфортными офисами во Львове. "Мы рады наконец дать старт проекта, которого так долго ждет вся Львовская ИТ-индустрия, приятно быть в числе первых 5-ти резидентов IT Park. Я очень оптимистично настроен относительно этого проекта, ведь IT Park также положительно повлияет не только на существующие ИТ компании, проект даст толчок развитию технического образования в городе благодаря современным лабораториям. А это значит еще больше качественных специалистов, больше конкуренции, стремительный рост индустрии " – делится впечатлениями Андрей Павлов, Co-founder и CEO компании N-iX.

"Этот проект построен на настоящий доверии и ожидании плодотворного сотрудничества в будущем. В этом проекте мы не конкуренты, а партнеры. Быть частью такого масштабного проекта – важно для нас, потому что это означает быть частью изменений нашего города. Мы с нетерпением ждем реализации IT Park " – рассказал во время подписания договоров Олег Денис, VP компании SoftServe. "IT Park – это большой шаг вперед для экономики Львова, ведь развитие технологической индустрии влияет на развитие и других отраслей: будут создаваться новые рабочие места, проект будет генерировать приток талантливых людей со всей страны во Львов. Innovation District IT Park – это основа для дальнейших свершений и я уверен, что город и все его жители почувствуют положительное влияние, как только завершат первую фазу строительства " – прокомментировал Андрей Скоропад, Co-founder и CEO компании Perfectial.

Innovation District IT Park получил также обновленный дизайн – фасады зданий стали более изысканными и современными, украшенные стеклянными элементами, которые идеально могут вписаться в архитектуру любого современного европейского города и обязательно станут уникальным модерновым элементом старого Львова.

В прошлом году во время конференции, Львовский ИТ Кластер совместно с инвесторами официально заложили капсулу Innovation District IT Park. Проект привлек 180 млн долларов международных инвестиций. Среди инвесторов Innovation District IT Park – Galerija Centre, Brookfield & Partners и Horizon Capital.

