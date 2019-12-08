Обвал курса доллара в Украине: аналитики озвучили новый прогноз

В Украине курс доллара в ближайшую неделю окончательно опуститься ниже 24 грн/$ и будет тестировать новые отметки. Главная причина – сверхактивный спрос на облигации внутреннего госзайма со стороны иностранцев. Они вкладывают свои деньги в наш долг (деньги придется возвращать с большим процентом) и для этого покупают гривню.

О том, что будет с курсом доллара в ближайшее время – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет с гривней: прогноз аналитиков

Курс доллара продолжает снижаться уже какую-неделю подряд. Не станут исключением и следующие семь дней, прогнозируют опрошенные OBOZREVATEL аналитики.

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 23,98/24,00 до 23,87/23,90 (-0,5%/-0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 23,91/24,13 до 23,77/23,99 (-0,6%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сохранился на уровне 0,9%, отмечает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Уже сейчас курс доллара во многих банках преодолел психологическую отметку в 24 грн/$. Заместитель главы НБУ Олег Чурий пояснил, что есть фундаментальные факторы обусловливают избыточное предложение валюты на рынке, и при таких условиях укрепление гривни – естественный процесс.

Гривню поддерживает большой урожай и экспорт зерновых, инвестиции иностранцев в ОВГЗ и большие суммы переводов средств украинских трудовых мигрантов. Правда, при этом совет Нацбанка считает, что правление регулятора могло бы и сдерживать слишком быстрое снижение курса доллара. Для этого стоит всего лишь выкупать излишки.

На следующей неделе к прочим фактором добавиться традиционное укрепление в период праздников. Так, перед Рождеством нерезиденты продолжают заводить валюту в страну и покупают украинский гривневые облигации. Это происходит накануне встречи в нормандском формате, запланированной на 9 декабря, а также продолжающихся трехсторонних консультации по продолжению транзита российского газа.

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин отмечает: хоть доллар и дешевеет, но цены не снижаются. "Укрепление курса, по прежнему не оказывает должного влияния на инфляционные тенденции и стоимость импортных товаров. А макроэкономическая статистика Украины свидетельствует о нарастающем торможении экономики", – отмечает аналитик.

Иосуб прогнозирует: наиболее вероятный курс на следующую неделю – 23,8 грн/$. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,6/23,9 грн", – рассказал Иосуб.

Шевчишин же считает: вероятно, в ближайшее время гривня продолжит восходящее движении и в краткосрочной перспективе будет стремиться к отметке 23,7 гривни за доллар.

Курс доллара обвалили иностранцы. Они покупают долговые бумаги

В 2018-м иностранцы купили украинские облигации на чуть более 6 млрд грн. Тогда это казалось много. Сейчас же они дали в долг уже 106 млрд. Это абсолютный рекорд. Как это происходит?

Например, у европейского фонда есть "свободные" $50 млн. Государственные ценные бумаги стран ЕС будут давать мизерную доходность. А вот наш Минфин предлагает доходность в 14-16%.

Почему упал курс доллара:

рекордный спрос на украинские долговые бумаги;

дешевый газ на европейском рынке;

хороший урожай в Украине;

переводы заробитчан;

относительно стабильная экономическая ситуация в Украине.

Фонд покупает на свои $50 млн гривню и сразу же тратит деньги на покупку облигаций внутреннего госдолга. Доллара на рынке становится больше, поэтому и курс снижается.

Для фонда из примера это способ заработать, а вот Украина же не просто получает относительно дорогие кредиты, но и должна будет их возвращать в гривне. А когда они с вырученными миллиардами придут продавать гривню и покупать доллар, вполне возможно, что курс также стремительно начнет расти.

Почему раньше так много не покупали? Еще несколько лет назад мы были очень рискованной страной, с рисками дефолта, с активными военными действиями. Риски, конечно, остаются и сейчас. Но сейчас желание заработать берет вверх.

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