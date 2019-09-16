Новый курс доллара, рекордные выплаты и минималка: все, что украинцам стоит знать о проекте бюджета-2020

В Украине бюджет на 2020 год рассчитали с учетом роста курса доллара до 28,2 грн/$, рекордных выплат на обслуживание и погашения госдолга (421,6 млрд грн) и самого большого в истории страны дефицита Пенсионного фонда.

Также Кабмин оставил довольно скромные показатели по росту ВВП (3,3%) и минимальной зарплате (всего на уровне 4723 грн). Хотя при этом премьер Алексей Гончарук ранее пообещал – цифры откорректируют, но уже после публикации документа.

OBOZREVATEL собрал главные цифры госбюджета Украины на 2020 год.

С каждого украинца по 10 тысяч на госдолг

2020-й – период пиковых выплат по государственному долгу. Почти 40% доходной части бюджета придется отдать кредиторам страны! В сумме погашение госдолга и его обслуживание обойдется бюджету в рекордные 421,6 млрд гривен.

Если все эти деньги разделить на официальное количество населения (чуть больше 42 млн человек), получится, что каждый, в том числе младенцы и старики, должны своими налогами заплатить около 10 тыс. грн. И это только в следующем году.

Проблем с выплатами, заявила министр финансов Оксана Маркарова, не возникнет. Мол, сейчас резервов достаточно, а в бюджете на следующий год учли объективные показатели и украинцы не почувствуют на себе нагрузку. Мол, и зарплаты будут платиться вовремя, и все статьи расходов в безопасности.

Кстати о дефиците, также до небывалых размеров увеличится и "дыра" в Пенсионном фонде. Она составит 172,5 млрд грн. Если эту сумму разделить на всех украинцев, каждый отдаст по 4,1 тыс. грн. Кроме того, отдельно работающие платят единый соцвзнос в размере 22% от зарплаты. Большая часть этой суммы также поступает в ПФУ.

Традиционно больше всего денег выделят на Министерство социальной политики. Именно они распределяют большую часть выплат и субсидий. Им достанется 290 млрд грн. Для сравнения, на Минэнерго и защиту окружающей среды дадут всего 8,7 млрд грн. Подробнее можно ознакомиться с помощью инфографики. К слову, на НАБУ потратят чуть больше 1 млрд, а на НАПК – 0,812 млрд грн.

Аналитик Егор Комов отмечает – украинский бюджет хоть и презентуется, как бюджет развития, пока еще остается "финансами должника". В условиях, когда 40% всех доходов нужно отдавать, найти финансирование в нужном объеме на все статьи расходов крайне сложно.

"Пока те заявления, обещания, которые давал и Гончарук, и Зеленский, в этом бюджете не отображены. Бюджет готовил старый Кабмин, занималась этим вопросом наша действующая министр Оксана Маркарова. Кабмин был вынужден утвердить такой вариант из-за сроков. До 15 сентября должны были подать. Подали. Сейчас больше зависит от того, какие правки внесут. Многие предложения, законопроекты, должны повлиять и на доходную, и на расходную части. Возьмем ту же верификацию – какой от нее будет эффект? А ужесточение правил для ФОПов с отчетностью – что изменится? Да и правки в Налоговый кодекс рассматривают, в том числе и по рентам", – отмечает Комов.

Курс доллара, зарплата и пенсии

В бюджете на следующий год заложен курс доллара на уровне 28,2 грн/$. Правда, позже могут изменить и этот показатель. Сейчас доллар торгуется ниже 25 грн/$, в бюджете на 2019-й были предусмотрены другие цифры.

Минимальную и максимальную пенсии пересчитают трижды. В результате к концу следующего года на заслуженном отдыхе будут получать как минимум 1769 грн. Так, с января пенсионеры будут получать 1638 грн, с июля – 1712 грн, с декабря – 1769 грн. Параллельно будет увеличиваться и максимальная пенсия – с 16,38 до 17,69 тыс. грн.

В то же время минимальную зарплату в Украине повысят с 4173 до 4723 грн. Стоит отметить, что это значительно меньше, чем анонсировали до этого в Кабинете министров. Так, и бывший премьер-министр Владимир Гройсман, и его вице-премьер Павел Розенко обещали, что украинцы будут минимум зарабатывать 5,5-6 тыс. грн.

Хотя здесь стоит отметить, что эти цифры его могут пересмотреть. Например, увеличить вместе с возможно позитивной динамикой роста ВВП. Так, Гончарук обещал, что экономика вырастет на 5%, хотя в бюджете заложен показатель в 3,3%.

Основные показатели бюджета: все, что стоит знать

Доходы бюджета – 1,079 трлн грн;

Расходы – 1,1 трлн грн;

На оборону и безопасность потратят 245,8 млрд грн, на дороги – 74,4 млрд грн. Последняя цифра – абсолютный рекорд, отмечает министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Дорожный фонд в 2020 году запланирован в размере 69,7 млрд гривен. Источниками формирования Государственного дорожного фонда определены, в частности, 100% акцизного налога с горючего и транспортных средств и ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства и шины к ним. Курсовая разница вносит свои корректировки в денежное измерение этих 100%", – заявил Криклий.

В Министерстве финансов отмечают: цель долговой политики – обеспечить уменьшение отношения объема государственного долга к ВВП до уровня 46,7% на конец 2020 года. "Одним из путей реализации такой задачи является постепенное уменьшение дефицита государственного бюджета (до 2,09% ВВП в 2020)", – заявили в Минфине.

Прогноз финансирования государственного бюджета 2020 году из поступления от приватизации государственного имущества приведен к реально возможным 5 млрд грн исходя из подготовки объектов.

На образование планируется направить 136,4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн больше, чем в 2019 году. Проект впервые предусматривает расходы на развитие высших учебных заведений в размере около 300 млн грн.

Общие расходы на здравоохранение составляют 108 млрд грн – это на 9,8 млрд больше, чем в 2019 году. Расходы на развитие культуры и информационной сферы составляют 8,6 млрд грн.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал