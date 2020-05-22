Новое руководство "Укрзалізниці" воровало миллионы? OBOZREVATEL обнародовал вопиющие факты коррупции

в схемах могут быть замешены высокопоставленные чиновники.

хищения могли происходить как с тендерами, так и с оплатой услуг и товаров;

На днях у целого ряда высокопоставленных менеджеров "Укрзалізниці" прошли обыски. Как оказалось, только с 2019 года только по приблизительным оценкам могло обокрасть предприятия на 100 млн грн, утверждают силовики. К такому выводу пришли сотрудники СБУ и НАБУ, которые уже несколько месяцев распутывают клубок из коррупционных связей, фиктивных торгов, подконтрольных компаний и масштабных махинаций.

Аппетиты высокопоставленных государственных менеджеров росли с каждым месяцем и охватили все сферы работы "Укрзалізниці": начиная от охраны объектов, запуска экспресс-поезда в аэропорт "Борисполь" и заканчивая ремонтом профилактория.

Подробнее о том, как из государственного предприятия могли выводить десятки миллионов гривен и кто может быть замешан в схеме – читайте в материале OBOZREVATEL.

Спрут в стенах "Укрзалізниці"

Источники в правоохранительных органах предоставили целый ряд документов, которые раскрывают масштабные схемы хищений в филиале "Юго-Западная железная дорога" "Укрзалізниці".

Как работает схема:

в "Укрзалізницю" под руководством высокопоставленного менеджера за короткий промежуток времени н а важные должности назначили приближенных людей;

"своим" выплачивали из бюджета компании премии в размере от 200 тыс. грн в месяц;

группа сотрудников УЗ подтасовывала результаты тендеров, меняла правила во время конкурса так, что только "нужные компании" могли дойти до финала;

часть закупок проводили без конкурсов, товары и услуги приобретали по завышенным ценами;

предприятие оплачивало услуги, которые на самом деле не получало;

вокруг "Укрзалізниці" создали пул компаний, которые подконтрольны руководству госпредприятия.

К примеру, на ремонте автобусов Peza (экспресс-поезд, который возит пассажиров из Киева в аэропорт "Борисполь") нашли нарушений на общую сумму 48,8 млн грн. Деньги потратили без соблюдения закона "О публичных закупках" и, как оказалось, не просто так. Миллионы гривен перевели "своим" компаниям.

Все работы оплатили вовремя. При этом только компания "Рилейд", как утверждают источники в правоохранительных органах, безосновательно получила 3,3 млн грн якобы за "Организацию железнодорожного сообщения Киев-Борисполь".

Те фирмы, которые с чиновниками не связаны, оплату не получали или получали с большими задержками. Например, "Квик-2006" законно получила компенсацию в 829,8 тыс. грн из-за того, что договор нарушили и деньги задерживали.

Но и на этом нарушения не закончились. При реконструкции Киевской детской железной дороги без каких-либо документам приближенным компаниям якобы перевели 16,4 млн грн. Реконструируя дом профилактория перевели "лишние" 824 тыс. грн, говорится в отчетах силовиков.

Тендеры проводили с нарушениями. Выгодные предложения отклоняли, а выбирали "свои компании", переплачивая миллионы. Например, только по закупкам UА- 2018-04-06-000154-a, UА-2018-07-02-000036-а, 2018-03-22-002353-в переплата, вероятно, составила 3,6 млн грн. Условия договора меняли в процессе проведения тендера, торги не отменяли, когда должны были это сделать по закону.

И это не голословные обвинения. Силовики уже начали уголовное производство как минимум по трем фактам. Расследование нарушений при закупках для ремонта поезда "Киев-Борисполь" (уголовное производство №42019101060000313 от 07.10.2019 года).. Сопровождение проводит СБУ в Киеве и области совместно с прокуратурой Печерского района. Работы, как выяснили следовали, проводили подконтрольные чиновникам УЗ фирмы.

Второе дело касается внесение недостоверной информации в протокол заседания тендерного комитета (фактически фальсификация результатов). Производство № 42019100010000051.

Еще один задокументированный кейс – фальсификации тендеров на закупку услуг по охране территорий или помещений. Как утверждают правоохранители, деньги платили, но никаких услуг на самом деле не получали (или получали не в полном объеме). Уголовное производство № 12019100090009505.

И это только начало. Реальные масштабы еще предстоит выяснить.

Схема продолжает работать, а документы прячут

Наглость руководства "Укрзалізниці" помогла силовикам определить, кто замешан в махинациях. Как оказалось, всем "своим" в компании выплачивали огромные премии – от 200 тыс. грн в месяц. На это потратили почти 28 млн грн.

НАБУ и СБУ выявили целую сеть связанных с руководством УЗ фирм, которые получали бюджетные деньги. Вот некоторые из них: "Майстер-Буд", "Гелиос Инвест Групп", "Рилейд", "Смарт лайт групп", "Магнус", "Стройленд групп", "Тейкит".

"Удалось определить список должностных лиц, которые ежемесячно получали премии в сумме 200 тыс. грн. Что интересно, большинство этих должностных лиц родом из Харьковской области и устроились на работу в одно и то же время", – рассказывает источник.

Среди возможных подозреваемых – директор по вопросам экономической и информационной безопасности Александр Бакаев.

Сложность заключается в том, что силовики до сих пор не получили доступ ко всей документации УЗ. Схема продолжает работать, а ее участники остаются в своих креслах.

OBOZREVATEL продолжает следить за расследование и вскоре опубликует целый ряд фамилий высокопоставленных чиновников УЗ, которые могут быть замешаны в махинациях и которым вскоре предъявят подозрения в совершении претуплений.

Ни новая власть, ни прогрессивный менеджмент и многомиллионные зарплаты руководства не помогли положить конец коррупции в одном из крупнейших госпредприятий – "Укрзалізниці". Пока рядовые сотрудники защищаются от коронавируса салфетками вместо масок, большие начальники через подконтрольные фирмы осваивают бюджетные миллионы. И только общественный резонанс может помочь в очередной раз не спустить дело на тормозах.

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