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13 февраля • обновлено в 19:35
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Новая программа МВФ: Украине не назвали дату финансирования

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В Международном валютном фонде отметили активный диалог с Украиной по новой программе сотрудничества, однако не назвали возможную дату рассмотрения вопроса.

МВФ ожидает выполнение предварительных мер для окончательного утверждения советом директоров новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд. Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс, пишет Интерфакс.

"Сейчас идет очень активный диалог. Конструктивные дискуссии продолжаются", – сказал он на брифинге в Вашингтоне.

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По его словам, усиление верховенства права, борьба с коррупцией, повышение конкуренции, открытие рынков и снижение роли олигархов, усиление гарантий независимости Нацбанка и стабильная фискальная политика – пять основных фокусов новой программы.

Представитель МВФ Джерри Райс

Представитель МВФ Джерри Райс

apravda.com

Он напомнил, что в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе прошла встреча исполнительного директора МВФ Кристалины Георгиевой и президента Украины Владимира Зеленского. Тогда глава Фонда отметила прогресс страны в реализации программы реформ.

Как писал OBOZREVATEL ранее, между Украиной и МВФ продолжаются переговоры по заключению новой программы сотрудничества. От их результата зависит выделение Фондом очередного миллиардного транша, который усилит украинскую экономику, и, как следствие, благосостояние каждого украинца.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Теги
кредит транш МВФ
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