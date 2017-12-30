"Ночные олени!" В России жестко опустили путинских байкеров

Российское подразделение "Бургер кинг" направило письмо лидеру мотоклуба "Ночные волки" Александру Залдостанову по прозвищу Хирург с предложением поработать в новогодние праздники на доставке фастфуда и переименоваться в "Ночных оленей".

Соответствующее письмо было опубликовано на странице компании в Facebook.

"От "Волков" потребуется привозить бургеры за 30 минут, носить шапку Деда Мороза и выполнить одно маленькое условие. На время сотрудничества надо переименоваться в "Ночные олени". Волки – слишком мрачно, агрессивно. Олени – празднично, по-новогоднему", – говорится в обращении к лидеру байкерского клуба Хирургу.

За подобную работу "Бургер кинг" готов заплатить "Ночным волкам" 30 млн рублей (14,5 млн гривен).

В сети с юмором отреагировали на соответствующее предложение.

Как сообщал "Обозреватель", лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов по прозвищу "Хирург" является другом президента РФ Путина. Он входит в перечень лиц, на которых распространяются санкции США и Канады, введенные из-за аннексии Крыма.