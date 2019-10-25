Никаких аукционов! Скандальный Фукс расширил свою газовую империю

В Полтавской области депутаты облсовета разрешили семи фирмам, которые связаны со скандальным олигархом Павлом Фуксом, расширить границы газовых месторождений, не проводя при этом аукционы.

Такое решение было принято на сессии в четверг, 24 октября, сообщает издание "Зміст". По словам председателя облсовета Александра Беленького, фирмы заключили социальные договоры, согласно которым бюджет Полтавщины получит 14 млн грн. Также он отметил, что это не новые месторождения, а только расширение существующих.

Речь идет о таких заявках:

ООО "Гео вертикаль" на геологическое изучение Давыдовско-Лелюховской площади;

ООО "Недра Вест групп" на геологическое изучение Бутовско-Миргородской площади;

ООО "Юнолит ойл" на геологическое изучение Флеровско-Юбилейной площади;

ООО "Гео коннект" на геологическое изучение на территории Новосанжарского, Решетиловского и Полтавского районов;

ООО "Профи нефтей" на геологическое изучение Руновщинской площади;

ООО "Транс сет гео" на геологическое изучение Вильшанской площади;

ООО "Бест гео тех" на геологическое изучение Гулаковской площади.

К кому ведут связи

Эти 7 месторождений, как сообщают "Наші гроші", ранее принадлежали компании "Голден Деррик", что во времена президентства Виктора Януковича была близка к экс-министру Эдуарда Ставицкого и без конкурсов получила три десятка месторождений в Полтавской области. Позже "Голден Деррик" поменяла название на "East Europe Petroleum".

После бегства Януковича и его соратников большинство их активов оказались проблемными. Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014-м их лицензии на разработку месторождений заморозили. Так продолжалось до тех пор, пока на горизонте не появился российский олигарх Павел Фукс. Вероятно, он стал владельцем "East Europe Petroleum" через подконтрольную ему кипрскую "Hartlog Limited".

Компания на тот момент имела 19 лицензий на добычу газа. Фуксу удалось в краткие сроки вернуть спецразрешения. Более того, 16 из 19 восстановили в один день – 22 августа 2017 года. После этого East Europe Petroleum получила еще ряд лицензий на добычу газа в Полтавской области. Летом 2018 года Полтавский облсовет расширил лицензии Фукса без каких-либо конкурсов. При этом государственная компания "Укргаздобыча", вопреки всем попыткам, получить разрешения не смогла.

"Директором группы "East Europe Petroleum" с 2018 года называет себя Мария Мартыненко, а фирма переоформила 19 спецразрешений на другие юрлица. Большинство спецразрешений действуют до 2037 года", – говорится в публикации "Наших грошей".

ООО "Транс сет гео" и ООО "Бест гео тех" (они получили 2 из 7 разрешений на расширение месторождений) в начале 2019 года были переписаны на Сейшельские компании, их бенефицарами указаны жители Белой Церкви Алла Минина и Александр Кириленко.

Правительственное постановление №615 предусматривает, что без аукциона фирма может получить специальное разрешение на месторождение в случае расширения границ добычи до 50% ее территории.

Кому официально принадлежат месторождения газа nashigroshi.org

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

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