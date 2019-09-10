НБУ убрал ограничения на вывод валюты: что разрешили иностранцам

Национальный банк разрешил иностранным инвесторам, которые купили облигации госдолга или доли в украинских компаниях, продавать их и без ограничений выводить деньги за границу.

Ранее действовал лимит в 5 млн евро в месяц. Об этом сообщают в пресс-службе регулятора.

Также в НБУ разрешили физлицам-нерезидентам зачислять на свои текущие счета средства в гривнях, которые получены в виде дивидендов, процентов по ценным бумагам или как другие доходы от прав собственности в Украине. Отмечается, что речь идет о доходах, которые не связаны с отчуждением, продажей, ликвидацией или уменьшением уставного капитала.

"Эти ослабления дают возможность нерезидентам гибче распоряжаться собственными средствами как в иностранной валюте, так и в гривне. Упрощение процедуры возвращения иностранных инвестиций также будет способствовать их дальнейшему притоку в Украину", – сказали в НБУ.

НБУ снял ограничения на вывод валюты для инвесторов

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы вскоре не смогут рассчитываться привычными копейками и банкнотами. Из оборота выведут купюры номиналом одна, две, пять и 10 грн. Также перестанут считаться деньгами одна, две и пять копеек.

Никопольский завод ферросплавов, входящий в структуру бизнеса миллиардера Игоря Коломойского, досрочно выплатил долг по кредитам, которые через ПриватБанк взял у Нацбанка.

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