Нацбанк провел встречу с МВФ: появились новые подробности о помощи Украине

Национальный банк Украины и Международный валютный фонд начали работу над новой программой сотрудничества.

В четверг прошла первая встреча главы НБУ Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой с представителями миссии МВФ во главе с Роном ван Роденом. Об этом сообщила пресс-служба НБУ на странице в Facebook.

Глава НБУ сказал, что сотрудничество с МВФ является крайне важным для поддержки макрофинансовой стабильности в Украине.

"Прежде всего потому, что это залог дальнейшего осуществления реформ в стране, без которых невозможно долгосрочный рост украинской экономики. Также оно открывает Украине доступ к официальному и частному финансированию (то есть, Украина сможет получать валюту как по кредитным программам, так и продавая иностранцами свои ОВГЗ. – Ред.)", – сообщили в пресс-службе.

По прогнозам Нацбанка Украины, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ – сроком на 3-4 года и объемом от $5 млрд до $10 млрд – может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около $2 млрд.

ua.racurs.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом в четверг, 12 сентября, начала работу в Украине.

Новый Кабинет министров планирует завершить сотрудничество с Международным валютным фондом после выполнения условий программы кредитования. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

Украина окончательно рассчиталась с МВФ по программе stand-by, начатой в 2014 году. Как сообщили в Нацбанке, финальные платежи составили в целом $156 млн в долларовом эквиваленте.

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