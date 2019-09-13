Главная Новости
13 сентября • обновлено в 11:39
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Нацбанк провел встречу с МВФ: появились новые подробности о помощи Украине

1.3т Читать материал на украинском

Национальный банк Украины и Международный валютный фонд начали работу над новой программой сотрудничества.

В четверг прошла первая встреча главы НБУ Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой с представителями миссии МВФ во главе с Роном ван Роденом. Об этом сообщила пресс-служба НБУ на странице в Facebook.

Глава НБУ сказал, что сотрудничество с МВФ является крайне важным для поддержки макрофинансовой стабильности в Украине.

Новости
"Фейковые инвестиции": в МВФ подсчитали, сколько в мире спрятано денег от налогов

"Прежде всего потому, что это залог дальнейшего осуществления реформ в стране, без которых невозможно долгосрочный рост украинской экономики. Также оно открывает Украине доступ к официальному и частному финансированию (то есть, Украина сможет получать валюту как по кредитным программам, так и продавая иностранцами свои ОВГЗ. – Ред.)", – сообщили в пресс-службе.

По прогнозам Нацбанка Украины, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ – сроком на 3-4 года и объемом от $5 млрд до $10 млрд – может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около $2 млрд.

Нацбанк провел встречу с МВФ: появились новые подробности о помощи Украине

ua.racurs.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом в четверг, 12 сентября, начала работу в Украине.

Новый Кабинет министров планирует завершить сотрудничество с Международным валютным фондом после выполнения условий программы кредитования. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

Украина окончательно рассчиталась с МВФ по программе stand-by, начатой в 2014 году. Как сообщили в Нацбанке, финальные платежи составили в целом $156 млн в долларовом эквиваленте.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Макрофинансовая помощь Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Макрофинансовая помощь Украине
Персоны
Яков Смолий Екатерина Рожкова
Место
Украина
Теги
МВФ Национальный банк Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Semenov Igor
Semenov Igor
Очень хорошая информация - лично для меня, поскольку Украина набирает все больше и больше кредитов, то есть вероятность, что все меньше и меньше будет желания у моей страны - России, "бросаться" на спасение этой страны от полного разорения и кабалы. И это ХОРОШО лично для меня - значит бюджетные средства пойдут внутрь страны, а не на разбазаривания по окружающему миру..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Эта музыка МВФ, для Украины будет вечной если, заменят нерабам батарейки!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ни одной стране в мире ещё не помог МВФ! Драть с вас будут три шкуры, до десятого колена украинцы и прочие жители Украины будут долги выплачивать!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel