Главная Новости
13 декабря • обновлено в 19:07
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Нас не кинут!" Глава "Нафтогаза" озвучил итоги переговоров с "Газпромом" по транзиту

1.9т
Читать материал на украинском

Директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил о завершении третьего раунда двусторонних переговоров в Вене (Австралия) между НАК "Нафтогаз" и "Газпромом" по новому контракту на транзит газа через Украину в Евросоюз.

О результатах встречи он написал на своей странице в Facebook. По словам Витренко, между сторонами продолжается работа.

Завершили встречу с Алексеем Миллером, руководителем Газпрома. Договорились продолжать обрабатывать варианты продолжения транзита”, – написал он в сети.

"Нафтогаз"

"Нафтогаз"

Витренко добавил, что пока рано говорить о согласованном варианте, но Украина занимает “максимально конструктивную позицию”.

Активная работа продолжается…”, – заключил топ-менеджер НАКа.

Новости
В России заявили, что Зеленский договорился с Путиным по газу: в "Нафтогазе" ответили

В свою очередь один из интернет-пользователей поспешил задать вопрос: "Что-то не понятно, нас бросят на те три миллиарда? Хоть на этом фронте все без плохих новостей?". На что Витренко лаконично ответил: "Нет, нас ни на что не кинут, я же пообещал...".

"Нас не кинут!" Глава "Нафтогаза" озвучил итоги переговоров с "Газпромом" по транзиту

facebook.com/yuriy.vitrenko

Примечательно, что министр энергетики Украины Алексей Оржель, который является главой украинской делегации на трехсторонних переговорах, не присутствовал на сегодняшней встрече в Вене.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оржель заподозрил "Нафтогаз" в завышении цен на газ для населения. Якобы из-за этого в ноябре стоимость тысячи кубометров выросла на 394 грн, а в декабре – на 463 грн, а для НАК были созданы условия для получения сверхприбыли.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Юрий Витренко Алексей Миллер
Место
Австрия Вена
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
16
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Какой-то кахел переживает за гроши от транзита "кровавого ахрессорского газа".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Нас не кинут!" ... Нет, конечно. Но послать могут ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги