"Нас не кинут!" Глава "Нафтогаза" озвучил итоги переговоров с "Газпромом" по транзиту

Директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил о завершении третьего раунда двусторонних переговоров в Вене (Австралия) между НАК "Нафтогаз" и "Газпромом" по новому контракту на транзит газа через Украину в Евросоюз.

О результатах встречи он написал на своей странице в Facebook. По словам Витренко, между сторонами продолжается работа.

“Завершили встречу с Алексеем Миллером, руководителем Газпрома. Договорились продолжать обрабатывать варианты продолжения транзита”, – написал он в сети.

"Нафтогаз"

Витренко добавил, что пока рано говорить о согласованном варианте, но Украина занимает “максимально конструктивную позицию”.

“Активная работа продолжается…”, – заключил топ-менеджер НАКа.

В свою очередь один из интернет-пользователей поспешил задать вопрос: "Что-то не понятно, нас бросят на те три миллиарда? Хоть на этом фронте все без плохих новостей?". На что Витренко лаконично ответил: "Нет, нас ни на что не кинут, я же пообещал...".

facebook.com/yuriy.vitrenko

Примечательно, что министр энергетики Украины Алексей Оржель, который является главой украинской делегации на трехсторонних переговорах, не присутствовал на сегодняшней встрече в Вене.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оржель заподозрил "Нафтогаз" в завышении цен на газ для населения. Якобы из-за этого в ноябре стоимость тысячи кубометров выросла на 394 грн, а в декабре – на 463 грн, а для НАК были созданы условия для получения сверхприбыли.

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