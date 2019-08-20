Нагло обсчитывают: в России пожаловались на чеки в супермаркетах

Покупатели российских супермаркетов жалуются на неприкрытое мошенничество со стороны торговых сетей.
Продавцы умудряются пробивать в чеках сумму в 2-3 раза выше, чем купленные товары стоят по отдельности. Об этом пишут "Примечания".
"Это уже не в первый раз. Будьте бдительны. Мне некогда было проверить сразу чек, к сожалению", — цитирует издание слова покупателя из Кургана, опубликовавшего фото "раздутого" чека.
Покупатель приобрел несколько товаров общей стоимостью 335,6 рублей, однако итоговая сумма указана 1246,6 рублей.
Чек с неправильной суммой
vk.com
В комментариях снимком подобного чека поделилась пользовательница с ником Людмила Курган. В ее чеке указаны товары на сумму 409,8 рублей, однако итоговая сумма почти вдвое выше — 786,6 рублей.
Покупателя обсчитали
vk.com
Люди пишут, что такая ситуация с чеками в магазинах постоянно. "Это они кассовую ленту экономят", — шутит Яна Астафьева.
В российских магазинах обсчитывают
primechaniya.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, китайский интернет-магазин AliExpress полностью перестал работать с аннексированным Крымом. Обмануть систему невозможно никакими "маскировками" под покупателей с материка. При этом в техподдержке глобальной платформы все проблемы вежливо объясняют "техническим сбоем".
Жительницы Краснодара устроили драку в местном магазине "Магнит" из-за акционных сковородок. В Instagram "Типичный Краснодар" было опубликовано видео, как сотрудник подсобного помещения вывозит в торговый зал тележку с товаром. Покупатели тут же "налетают" на сковородки и забирают их по две-три штуки.
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