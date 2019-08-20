Нагло обсчитывают: в России пожаловались на чеки в супермаркетах

Покупатели российских супермаркетов жалуются на неприкрытое мошенничество со стороны торговых сетей.

Продавцы умудряются пробивать в чеках сумму в 2-3 раза выше, чем купленные товары стоят по отдельности. Об этом пишут "Примечания".

"Это уже не в первый раз. Будьте бдительны. Мне некогда было проверить сразу чек, к сожалению", — цитирует издание слова покупателя из Кургана, опубликовавшего фото "раздутого" чека.

Покупатель приобрел несколько товаров общей стоимостью 335,6 рублей, однако итоговая сумма указана 1246,6 рублей.

Чек с неправильной суммой vk.com

В комментариях снимком подобного чека поделилась пользовательница с ником Людмила Курган. В ее чеке указаны товары на сумму 409,8 рублей, однако итоговая сумма почти вдвое выше — 786,6 рублей.

Покупателя обсчитали vk.com

Люди пишут, что такая ситуация с чеками в магазинах постоянно. "Это они кассовую ленту экономят", — шутит Яна Астафьева.

В российских магазинах обсчитывают primechaniya.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, китайский интернет-магазин AliExpress полностью перестал работать с аннексированным Крымом. Обмануть систему невозможно никакими "маскировками" под покупателей с материка. При этом в техподдержке глобальной платформы все проблемы вежливо объясняют "техническим сбоем".

Жительницы Краснодара устроили драку в местном магазине "Магнит" из-за акционных сковородок. В Instagram "Типичный Краснодар" было опубликовано видео, как сотрудник подсобного помещения вывозит в торговый зал тележку с товаром. Покупатели тут же "налетают" на сковородки и забирают их по две-три штуки.

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