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12 января • обновлено в 23:26
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"Контрактов и планов нет": "Нафтогаз" опроверг прямые закупки газа у России

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Украина не проводит переговоров о покупке газа напрямую у российский компании "Газпром".

Об этом сообщил исполнительный директор национальной энергетической компании "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает "Радио Свобода". Отвечая на вопрос, мог бы НАК иметь какую-то дочернюю компанию, которая занималась бы покупкой газа у РФ напрямую, Витренко сказал:

"Мог бы. Но нет таких контрактов, нет таких планов, нет таких переговоров, мыслей. Теоретически все возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет".

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Витренко отметил, что законодательные возможности для прямых поставок из "Газпрома" "есть и по-прежнему были".

"Ничего не поменялось. Мы не покупаем газ напрямую у "Газпрома" не потому, что украинские политики приняли такое героическое решение не покупать газ у России, а потому, что Россия прекратила поставки газа.

И наша задача как "Нафтогаза" и моей команды было в том, что в ситуации, когда мы понимали, что россияне перестанут поставлять газ, найти альтернативные возможности обеспечить потребности украинских потребителей в газе из Европы. Вот что мы делали", – заявил Витренко.

"Контрактов и планов нет": "Нафтогаз" опроверг прямые закупки газа у России

Коллаж

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали договор о транзите газа. Достигнутые договоренности, впрочем, далеко не все считают лучшим из возможных результатом.

Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с российским "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.

Украина не готова к началу прямых поставок газа из РФ, а потому намерена делать это только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

Украина рассчитывает, что в будущем сможет договориться с Россией о хранении ее газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ).

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Рынок газа Поставки газа в Украину
Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Теги
газ НАК "Нафтогаз" Газпром
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Никто не будет продавать газ Украине без собственной выгоды! А значит газ по реверсу будет дороже российского! Я уверен на 100 % что Витренко от этого имеет откат где-то 30% от моржи! Имеет на этом миллионы в год, с кем то делится! И вообще не понятна роль *Нафтогаза*! В чём её функция? Зачем она? Только для ОТКАТА и дележа прибыли!
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Сей ушлепок забыл добавить, шо Россия перестала поставлять газ БЕСПЛАТНО и потребовала погасить долги за ранее поставленный газ, а так-же потребовала предоплату за новые поставки. Как в магазине: есть тугрики-бери сосиски, не- иди нахрен
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