"Контрактов и планов нет": "Нафтогаз" опроверг прямые закупки газа у России

Украина не проводит переговоров о покупке газа напрямую у российский компании "Газпром".

Об этом сообщил исполнительный директор национальной энергетической компании "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает "Радио Свобода". Отвечая на вопрос, мог бы НАК иметь какую-то дочернюю компанию, которая занималась бы покупкой газа у РФ напрямую, Витренко сказал:

"Мог бы. Но нет таких контрактов, нет таких планов, нет таких переговоров, мыслей. Теоретически все возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет".

Витренко отметил, что законодательные возможности для прямых поставок из "Газпрома" "есть и по-прежнему были".

"Ничего не поменялось. Мы не покупаем газ напрямую у "Газпрома" не потому, что украинские политики приняли такое героическое решение не покупать газ у России, а потому, что Россия прекратила поставки газа.

И наша задача как "Нафтогаза" и моей команды было в том, что в ситуации, когда мы понимали, что россияне перестанут поставлять газ, найти альтернативные возможности обеспечить потребности украинских потребителей в газе из Европы. Вот что мы делали", – заявил Витренко.

Коллаж

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали договор о транзите газа. Достигнутые договоренности, впрочем, далеко не все считают лучшим из возможных результатом.

Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с российским "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.

Украина не готова к началу прямых поставок газа из РФ, а потому намерена делать это только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

Украина рассчитывает, что в будущем сможет договориться с Россией о хранении ее газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ).

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!