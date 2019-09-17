НАБУ пришло с обысками на предприятие с рекордными долгами: что ищут

Детективы НАБУ во вторник, 17 сентября, пришли с обысками на территорию АО "Криворожская теплоцентраль".

Они осмотрели кабинет директора, помещения, где работают IT-специалисты, а также бухгалтерию и производственный отдел. Об этом сообщает местный сайт "Первый криворожский".

В пресс-службе НАБУ подтвердили, что совместно с спецализированных антикоррупционной прокуроратуры осуществляют обыски на территории "Криворожской теплоцентрали".

"Следственное действие санкционировано и осуществляется при расследовании фактов злоупотреблений должностных лиц госпредприятия при осуществлении хозяйственных операций" Криворожской теплоцентралью "на общую сумму более 80 млн грн. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с января 2019", – сообщили в НАБУ.

one.kr.ua

one.kr.ua

Компания "Криворожская теплоцентраль" принадлежит Фонду госимущества Украины.

Известно, что предприятие – один из крупнейших в Украине должников перед "Нафтогазом". Как сообщала пресс-служба НАК, "Криворожская теплоцентраль" имеет долг в размере 1,76 млрд грн. Из-за этого в Кривом Роге высока вероятность срыва отопительного сезона.

Долг "Криворожской теплоцентрали" naftogaz.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут регулярно публиковать списки компаний, которые ставят под угрозу проведение отопительного сезона. Речь идет о производителях тепла, которые не рассчитываются за газ. Об этом объявили в "Нафтогазе".

В Украине в ряде городов возможен срыв начала отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей.

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