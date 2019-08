НАБУ получило доступ к секретным данным ПриватБанка

Детективы НАБУ получили доступ к документам, которые касаются правовой стратегии ПриватБанка в судах с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Об этом сообщает FinClub. Финансовое учреждение было вынуждено выполнить требование суда.

"ПриватБанк опасается возникновения угрозы разглашения детективами НАБУ конфиденциальных данных в пользу экс-владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, из-за которых ПриватБанк может проиграть в зарубежных судах многомиллиардные иски против них", – сказано в публикации.

Об этом говорится в письме, которое глава набсовета ПриватБанка Шерон Иски и глава правления Петр Крумханзл 23 августа направили в Нацбанк, Минфин, НАБУ и Совет общественного контроля НАБУ.

Вчера глава Совета общественного контролоя НАБУ Татьяна Локацкая обнародовала это письмо.

В письме отмечено, что после национализации ПриватБанка в декабре 2016 года банк подал иски и осуществляет защиту своих прав и интересов в более чем 600 судебных процессах в Украине, Великобритании, США и на Кипре, "связанных с бывшими акционерами банка, из-за действий которых, в частности из-за незаконного присвоения активов, банк получил существенные убытки".

При этом для спасения банка государство инвестировало в него $5,5 млрд. Помощь банку в возмещении этих убытков оказывают некоторые украинские и международные советники.

Новости У Зеленского озвучили позицию по национализации ПриватБанка

1 августа ПриватБанк узнал об определении Соломенского районного суда Киева от 26 июля, с помощью которого детективы НАБУ получили "временный доступ к огромному количеству документов и материалов ПриватБанка о привлечении и работе советников банка по делам, связанным с его бывшими акционерами".

"Это определение было вынесено почти сразу после того, как Апелляционный суд Англии и Уэльса провел слушания по апелляции ПриватБанка по делу, которое касается возмещения банку его бывшими собственниками убытков на сумму примерно $3 млрд (включая с процентами). Ожидается, что решение Апелляционного суда, которое определит дальнейшую судьбу судебного процесса в Англии, будет вынесено осенью", – говорится в письме.

НАБУ получило доступ к секретным данным ПриватБанка

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

"Подана апелляционная жалоба на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по делу №826/7432/17 по иску Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства", – говорится в сообщении.

Кроме того, 24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!