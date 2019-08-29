На территории "ДНР" внезапно пропала мобильная связь: что произошло

На территории Донецкой области, оккупированной боевиками "ДНР", в четверг, 29 августа, пропала мобильная связь.

По сообщению так называемого "Министерства связи ДНР", причина ЧП – в аварии на линии связи. Проблемы возникли у магистрального оператора "Углетелеком".

"У всех операторов телекоммуникаций могут наблюдаться перебои в предоставлении услуг, возможны ухудшение пинга и снижение скорости передачи данных", – говорится в сообщении.

В "ДНР" нет мобильной связи СВІДОК.info

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство жителей Донбасса заявили, что считают террористические "ДНР" и "ЛНР" частью Украины. Примечательно, что такое мнение выразили жители как свободных, так и временно оккупированных территорий.

Тем временем главарь "ДНР" Денис Пушилин помилует осужденных, отбывающих наказание на территории "республики", в обмен на их службу в "армии".

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