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29 февраля • обновлено в 10:20
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МВФ заявил об успешных переговорах в Киеве: как изменят жизнь украинцев

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Команда МВФ осталась довольна обсуждением новых законопроектов с украинскими властями. Разработка и принятие новых правил может открыть для Украины возможность получить очередной кредитный транш.

"Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни", – цитирует заявление МВФ "Интерфакс-Украина",

Как сообщалось, группа экспертов МВФ под руководством главы миссии в Украине Рона ван Родена начала работу в Киеве 20 февраля и проработала около недели. Как ранее писал OBOZREVATEL, среди новых законов, которые требует принять кредитор:

Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Принят Радой (№1031) во втором чтении 31 октября. Это проблемный пункт: в феврале 2019 года парламент принял похожий закон, но Конституционный суд отменил его.

МВФ заявил об успешных переговорах в Киеве: как изменят жизнь украинцев

Изменения в закон о Фонде гарантирования вкладов. Они содержат два различных пункта. Во-первых, ликвидация банков-банкротов не может быть прекращена даже по решению суда, а сами банки не имеют права возвращаться на рынок. Во-вторых, Фонд должен получить более широкие полномочия по управлению неплатежеспособными банками. Эта норма – "предохранитель" на случай, если экс-владельцы ПриватБанка все же добьются в украинских судах отмены национализации.

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Независимые набсоветы госбанков. Украина провалила первый этап реформы корпоративного управления в Ощадбанке и Укрэксимбанке: оба финучреждения по закону обзавелись независимыми набсоветами (НС), но они пока не смогли заполнить их. Отчасти виновник – НБУ, который отказал в согласовании НС Ощада почти в полном составе и частично не признал кандидатов в НС Укрэксима.

Рынок земли. В Раде уже рассматривают правки ко второму чтению..

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

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Тема
транш МВФ
Место
Украина
Теги
транш МВФ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Жизнь украинцев изменится. В этом году 40% бюджета на долги пойдёт, в следующем 60%. Уедет ещё миллионов 5. Можно будет занимать до бесконечности, все равно отдавать некому
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Праздничный день в календарь введите.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Как изменится???...да очень просто,теперь даже внукам придется расплачиваться..
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