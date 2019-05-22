МВФ не даст денег? Что ждет украинцев и грозит ли дефолт

В Украину 22 мая приехала миссия МВФ. "Ревизоры" уже провели встречу с премьером Владимиром Гройсманом и его командой и ближайшие две недели будут изучать ситуацию в стране. Правда, в СМИ уже появилась информация о том, что длительность визита сократили из-за перевыборов.

Вероятнее всего, в ближайшее время получить транш от кредитора не удастся. Часть условий не выполнена, а обсуждение по сути пройдет только летом.

О том, какие рекомендации проигнорировала Украина, и сможем ли без транша – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Миссия МВФ будет работать в Украине две недели, однако пока о новом транше речь не идет;

Украина не выполнила ряд условий для получения новой порции кредита: статья о незаконном обогащении, реформа Нацкомфинуслуг и т.д.

судьба следующего транша будет известна летом;

без кредита Украина сможет обслуживать и погашать свои долги как минимум в 2019-м.

Ревизоры МВФ: чего ждать

Украина по программе stand-by в 2019-м должна получить транш в размере $1,4 млрд. Как и прежде, условие для получения следующей порции – выполнение прописанных в меморандуме рекомендаций. В этом же году добавилось еще одно препятствие – смена власти. Документ со стороны Украины должны подписать президент, премьер, глава НБУ и министр финансов. Именно от этой четверки зависит, будут ли выполняться рекомендации МВФ.

Кабмин и МВФ КМУ

И если президент 20 мая официально вступил в должность и получил полномочия подписывать документы, то с премьером и министром финансов могут возникнуть проблемы. Роспуск Рады, отставка правительства приведет к тому, что МВФ придется дожидаться, пока новый состав парламента сформирует коалицию и Кабмин.

Действующий премьер Владимир Гройсман уже заявил, что 22 мая подаст заявление в Раду. И если парламент согласится уволить главу правительства, все министры автоматически получат статус исполняющих обязанности. А должность действующего премьера получит первый заместитель Степан Кубив.

Но даже если бы 2019-й не был избирательным годом, сразу получить транш все равно бы не удалось. Как заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, один из основных вопрос в Украине – отмена Конституционным судом статьи о незаконном обогащении чиновников. В документе шла речь о том, что власть имущие должны сами доказывать, что получили средства законным путем. А это, как посчитали служители Фемиды, нарушает права человека и презумпцию невиновности.

Программа МВФ

Однако окончательный вердикт МВФ огласит уже через несколько недель. С 22 мая, как заявили в представительстве, миссия будет находиться в Киеве. Экономический эксперт Игорь Гарбарук уверен: ревизоры всего лишь подведут итоги: что выполнили, а что нет. Экономист напоминает: помимо незаконного обогащения Украина не выполнила и другие нормы меморандума.

"Например, принятие закона о СПЛИТ – о ликвидации Нацкомфинуслуг и распределении ее обязанностей между Нацбанком и Комиссией по ценным бумагам. А мое личное мнение, что это вредный законопроект. Он уже больше 2 лет находится в ВР и к согласию по этому поводутак и не пришли. Опять-таки, закон про ответственность за незаконное обогащение. Как будет Рада голосовать за необходимые для президента и для страны законы, если президент сказал, что он эту Раду распускает? Мы услышали с вами заявление премьер-министра Украины, что он уходит со своей должности. Кто с МВФ будет подписывать документы? Т.е. тут юридический казус может быть ключевой проблемой, которая помешает всем этим вещам", – поясняет Гарбарук.

Издание "Украинские новости", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что длительность миссии составит всего несколько дней, мол сегодня-завтра они вернутся в Вашингтон, а уже там будут ждать формирования новой власти для очередного этапа переговоров.

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О том, что получить транш в ближайшее время не удастся, признают и в команде президента Владимира Зеленского. Его советник Олег Устенко сообщил, что переговоры будут проходить летом, ориентировочно в июне-июле. Уже тогда обе стороны согласуют условия следующего документа и примут решения, что еще предстоит выполнить.

Кстати, как показала практика последних лет, не всегда МВФ отказывается от сотрудничества из-за невыполнения отдельных пунктов соглашения. К примеру, пункты меморандума, связанные с запуском рынка земли, периодически, то появлялись, то исчезали из соглашений. Кроме статьи о незаконном обогащении, традиционно важным пунктом остается также ситуация с тарифами на газ.

Пока еще действующий премьер Гройсман уже предупредил Зеленского, если снизить тарифы, "это расторгнет наши международные договоры и фактически доведет страну до состояния финансового кризиса". Более того, в МВФ уже недовольны действующим решением Кабмина, согласно которому, если газ на мировых рынках дешевеет, то его продают населению по рыночной цене, а если газ дорожает, то цену повышают не более чем 8,55 грн за куб.

А что, если без МВФ

У Зеленского считают, что золотовалютных резервов вполне хватит на то, чтобы в ближайшем будущем обойтись и без транша. С таким утверждением соглашается и финансовый аналитик Егор Комов.

"Проблемы действительно будут. Но будут в том случае, если вообще прекратиться переговорный процесс. Внешние рынки, инвесторы смотрят на нас через призму сотрудничества с МВФ. Обрубим программу, потеряем не только транш, а и макрофинансовую помощь ЕС, доступ к относительно недорогим кредитам на внешних рынках. Покамест мы вполне можем справиться с той нагрузкой, которая есть сейчас", – отмечает Комов.

МВФ

Всего в 2019-м Украина должна потратить на долг около $15 млрд. Часть этой суммы мы уже вернули кредиторам (только за май выплаты составили $2,7 млрд). При этом, как рассказали OBOZREVATEL в НБУ, золотовалютные резервы составляют около $20 млрд. Поэтому о дефолте говорить не приходится.

"Резервы на начало мая составляли $20,6 млрд. По состоянию на сегодня – $19,5 млрд", – сообщил член совета НБУ Василий Фурман.

При этом представитель регулятора напомнил, если рассчитываться не будем – это дефолт. А дефолт – это инфляция, девальвация, инвесторы приостанавливают финансирование своих проектов.

Однако уже в 2020-м, уверен Комов, без транша станет крайне сложно. Если исчерпать запасы НБУ, сдерживать девальвацию не получится, а это в свою очередь повлияет на уровень инфляции и благосостояние всех украинцев.

На данный момент уже понятно: для паники причин нет, однако от дальнейших действий новой власти будет зависеть, насколько болезненно Украина переживет период пиковых выплат по кредитам и сможет ли справиться со своими долгами.

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