Уже в сентябре: в Украине вырастут цены на два популярных продукта

В сентябре в украинских магазинах подорожают молокопродукты и яйца.

Такой прогноз дает гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, сообщает "Голос.юа". По его словам, молочка будет дорожать небольшими темпами.

"В сентябре цена на молочную продукцию опять пойдет вверх. Люди начнут возвращаться к ним, так как риски отравлений будут меньше. Соответственно в первый месяц осени молоко и сметана подорожают на 20-30 копеек. Стоимость сливочного масла зависит не от внутренних вещей, а от возможности экспорта. Если возможность экспортировать в другие страны будет более широкой, чем на сегодняшний день, масло может подорожать на 2-3 гривни за килограмм", – сказал Дорошенко.

По словам эксперта, подорожают и куриные яйца.

"Сейчас яйца продают дешевле себестоимости. Такое долго продолжаться не может, поэтому они будут дорожать. Если осенью цена на них не вырастет, то нам потом придётся переплатить за них в несколько раз. Производители не смогут долго работать себе в убыток. Скорее всего, украинцам стоит готовиться к подорожанию яиц уже в сентябре-октябре", – предполагает Дорошенко.

Молоко и яйца подорожают в сентябре

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на товары и услуги в Украине в пересчете на доллары в августе 2019 года остаются ниже, чем были в 2013 году. Об этом сообщает экономист Владимир Компаниец.

При этом пшеничный хлеб в Украине за последние двенадцать месяцев (с июля 2018-го по июль 2019 года) подорожал на 60%. Рост цен на пшеничный хлеб связан с сокращением производства и подорожанием сырья – сахара, яиц, масложировой продукции

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