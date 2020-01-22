Могут сорвать отопительный сезон: в "Укртрансгазе" заявили о проблеме в судах

В "Укртрансгазе" заявили об аресте всего имущества и денег на счетах по требованию двух компаний, которые хотят отсудить 2,3 млрд гривен. Из-за этого в Украине может быть сорван отопительный сезон.

В госкомпании обратились в ГБР и НАБУ с просьбой не допустить завладения средствами компаниями ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест" и ЧАО "Укренергозбут". Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Там требование считают неправомочным и говорят, что блокировка средств может повлиять на прохождение отопительного сезона (поскольку сейчас "Укртрансгаз" выполняет функцию оператора газовых хранилищ Украины).

"Укртрансгаз" обращает внимание правоохранительных органов на очередные незаконные действия и просит не допустить нанесения ущерба государственному предприятию и дестабилизации его работы. Со своей стороны, юристы "Укртрансгаза" прилагают все усилия для защиты экономических интересов компании и обжалования неправомерного судебного решения по делу", – сказано в обращении компании.

Длинная цепочка передачи долга

Как объяснили в "Укртрансгазе", арест средств связан с решением Арбитражного суда Киева от 2007 года. Тогда суд обязал "Укртрансгаз" поставить 305 млн кубометров газа потребителям "Укренергозбуту". Суд не указал стоимость газа, а компания, которая выиграла суд, с тех пор не обращалась с требованием получить газ.

Когда в 2015-2016 годах Генпрокуратура расследовала дело банка "Финансы и кредит", то заподозрила, что банк безосновательно перечислил средства ряду компаний, в том числе и "Укренергозбуту". При этом последняя продала право требовать поставку газа в "Укртрансгаза" финансовой компании "Фин-Инвест".

"Фин-Инвест" в свою очередь через суд добилась, чтобы вместо поставки 305 млн кубометров газа "Укртрансгаз" отдавал деньги – 2,3 млрд гривен. "Указанная сумма была определена "Укренергозбутом" по своему усмотрению безосновательно", – заявили в государственном "Укртрансгазе".

После этого частный исполнитель Артем Пышный открыл исполнительное производство по взысканию средств с "Укртрансгаза" в пользу "Фин-Инвеста". Вскоре суд арестовал все имущество "Укртрансгаза" и деньги на ее счетах.

Проблемы с газом

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине температура воздуха в квартире во время отопительного сезона должна быть не ниже 18°С. Если эта норма не соблюдается, то потребители коммунальной услуги имеют право платить за нее не полностью.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина полностью обеспечена всем необходимым для нормального прохождения отопительного сезона и не готова менять позицию по транзиту газа из России.

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