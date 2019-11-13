"Ничего не вручали!" Бахматюк отреагировал на подозрение от НАБУ

НАБУ сообщило о подозрении владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку и бывшему главе правления Денису Мальцеву. Бахматюк в ответ заявил, что ему ничего официально не вручали.

О вручении подозрения сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook. Бахматюка и Мальцева подозревают по статье УК "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

"В среду, 13 ноября 2019 года, под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении владельцу и бывшему председателю правления ОАО "ВиЭйБи Банк" о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита", – сказано в сообщении.

В САП отмечают, что им не известно, где находятся фигуранты. Поэтому письменные сообщения о подозрении отправили по почте, а также вручили жилищно-эксплуатационным организациям по адресам, где они живут.

Ничего не вручали

Сам Олег Бахматюк, который сейчас находится за границей, в комментарии OBOZREVATEL сообщил, что подозрение ему физически не вручено, а о том, что оно есть, он узнал из СМИ. "Это какая-то новая практика – извещать через жэки. Хотя я ни от кого не прятался и сам мог прийти на допрос", – сказал Бахматюк.

Он говорит, что будет консультироваться с юристами, как действовать дальше. "Мы считаем, что подозрения никакого нет, оно не вручено. Никто никуда не прятался. Мы будем обращаться в суд и уверены, что дело полностью развалится. Виталий Касько (первый замгенпрокурора, – Ред.) и Руслан Рябошапка (генпрокурор, – Ред.) дело передали в НАБУ, хотя они знают, что у меня личный конфликт с Артемом Сытником (глава НАБУ – Ред.). Мы об этом будем заявлять. Мы будем консультироваться с зарубежными юристами. Они искренне удивлены, что такое возможно в стране, которая пытается двигаться в Европу", – сказал Бахматюк.

По мнению Бахматюка, "дело VAB Банка" – лишь элемент в борьбе за передел его бизнеса. Тогда как НАБУ не имеет права расследовать дела против бизнеса, а только против чиновников.

"Расследование относительно моего бизнеса было проведено и в нем не нашли никакого состава преступления. Поэтому они засунули в дело Александра Писарука (первый замглавы НБУ, – Ред.), с которым у меня вообще нет никаких отношений, и катают "фестиваль бурной деятельности". Я хочу решить вопрос в целом. Вчера я обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Видимо, это подозрение – реакция на обращение со стороны Сытника и Рябошапки. Сытник после вчерашнего заявления сильно бежит вперед, хочет показать бурную деятельность. Надеюсь, что президент не так ответит. Я буду бороться, буду искать конструктив, буду стараться сохранить компанию", – сказал Бахматюк.

Бахматюку и Мальцеву вручили подозрение

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 ноября появилась информация о том, что сотрудники НАБУ пришли в офис Райффайзен Банка, чтобы задержать главу правления Александра Писарука, который ранее работал заместителем экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

НАБУ и САП задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк".

Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому по поводу обысков и задержаний работников его компании.

Генеральная прокуратура Украины подготовила подозрения экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, а также первой замглавы НБУ Катерине Рожковой.

Высший антикоррупционный суд арестовал трех подозреваемых по делу о выведении 1,2 млрд грн кредита НБУ, выданного VAB Банку – Андрея Яцюту, Аллу Шульгу и Николая Каленского.

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