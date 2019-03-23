Миллионы в месяц: кто в Украине получает больше всех и как разбогатеем

Кабинет министров отменил бонусы и премии для руководителя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, а размер "чистой" зарплаты урезал в два раза. Но и после этого ежемесячный оклад менеджера будет достигать шестизначной цифры.

OBOZREVATEL разобрался, кто больше всех зарабатывает в госсекторе и как вырастут зарплаты простых украинцев.

Главное:

самые высокие зарплаты – у менеджеров "Нафтогаза", "Укрзализници", "Укрпочты" и "Энергоатома";

глава "Нафтогаза" вместе с премиями зарабатывал больше 3,5 млн грн в месяц;

зарплата простых украинцев в 2019-м в среднем увеличится до 10,4 тыс. грн.

Андрей Коболев – более двух миллионов в месяц

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в своих интервью неоднократно заявлял о том, что его заработная плата не самая высокая среди руководителей госпредприятий. Разумеется, кто "перегнал" главу газового гиганта, Коболев не называет.

Хотя подтвержденные цифры говорят об обратном. Свои декларации Коболев не публикует (и имеет на это право по закону). Но в финансовых отчетах компании эти цифры раскрываются. Данных за 2018-й нет, их опубликуют только в следующем месяце. Однако в 2017-м Коболев получил чуть более 47 млн грн. Это 3,4 млн грн в месяц. При этом глава "Нафтогаза" признал, что в 2018-м зарабатывал больше.

Андрей Коболев dsnews.ua

"Могу сказать, что моя месячная зарплата в цифровом виде – это более семи цифр после запятой. А сколько точно – можно считать", – заявил Коболев в интервью на 5 канале.

По информации OBOZREVATEL, Наблюдательный совет рекомендовал Кабмину установить Коболеву заработную плату в размере двух миллионов гривен в месяц. В результате эту цифру уменьшили на 50%. Помимо этого, в новом контракте отменили премии и бонусы. А именно они составляли львиную часть дохода Коболева.

Андрей Владимирович неплохо зарабатывал и до работы в "Нафтогазе". С 2010-го по 2014-й он работал советником в компании AYA Securities (в нем он являлся одним из собственников в партнерстве с действующим коммерческим директором "Нафтогаза" Юрием Витренко).

Евгений Кравцов – менее миллиона гривен в месяц

Согласно опубликованной декларации, Евгений Кравцов в среднем в 2018-м зарабатывал 812,4 тыс. грн в месяц. Это меньше, чем позапрошлогодние заработки Коболева. Хотя среди журналистов распространено мнение о том, что именно Кравцов является наиболее высокооплачиваемым менеджером.

Евгений Кравцов pravda.com

К слову, для 32-летнего Кравцова такая зарплата является серьезным ростом. До этого он работал заместителем министра инфраструктуры. А там заработные платы как минимум в 14 раз меньше. К примеру, министр Владимир Омелян, который отвечает за всю инфраструктуру в Украине, в декабре 2018-го, как стало известно OBOZREVATEL, заработал 58 тыс. грн. А это ровно в 14 раз меньше дохода главы "Укрзализници".

"Укрпочта" и "Энергоатом" – по 650 тыс. грн

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский задекларировал доход по основному месту работы в размере 652 тыс. грн. Правда, последняя декларация – за 2017-й. С того момента доход менеджера мог существенно вырасти. До этого глава одного из крупнейших госпредприятий работал в KPMG в Нью-Йорке (одна из аудиторских компаний Большой четверки). И, вероятно, уровень заработка и до того был высоким.

Игорь Смелянский rbc.ua

Немного меньше ежемесячно зарабатывает президент "Энергоатома" Юрий Недашковский. Он, согласно декларации, получает 650 тыс. грн. В отличие от других топ-менеджеров, Недашковский очень давно работает в своей сфере, занимал должность профильного замминистра и уже не первый раз возглавляет "Энергоатом". Так, менеджер уже руководил предприятием с 2008-го по 2012-й.

Юрий Недашковский reform.energy

Сколько зарабатывают и как разбогатеют простые украинцы

В Украине в 2019 году средняя зарплата может составить 10 395 грн, такие оценки опубликовало Минэкономразвития в консенсус-прогнозе за декабрь. Инфляция в 2019-м, напоминает аналитик Егор Комов, составит около 6%. При этом в среднем в 2018 году заработная плата была на уровне 8,8 тыс. грн. Рост до 10,4 тыс., считает эксперт, позволит не только компенсировать инфляцию, но и увеличить реальные доходы населения.

Как подсчитал OBOZREVATEL, в январе 2019 года средняя заработная плата составит 9,2-9,3 тыс. грн (с учетом, что рост минималки на 11% незначительно покроет традиционный провал). До июня средние зарплаты будут расти равномерно на 1-2% в месяц. Таким образом, вернуться к показателю в 10 тыс. грн средней зарплаты по стране удастся только в мае 2019 года. После этого возможен очередной скачок сразу на 4-5%.

До декабря украинцы в среднем будут зарабатывать около 10,7 тыс. грн, в декабре зарплата может сразу подскочить до 12 тыс. грн, но при этом снова обвалиться в январе 2020-го. Глубина такого отката будет зависеть от того, насколько в Украине увеличат минимальную заработную плату к тому моменту.

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