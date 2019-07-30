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"Загнал в угол": Трамп похвастался ударом по Китаю

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Президент США Дональд Трамп похвастался последствиями удара, который он нанес по китайской экономике с помощью торговых пошлин.

"Китай потерял 5 миллионов рабочих мест и еще 2 миллиона в производстве вследствие пошлин Трампа. Трамп загнал Китай в угол и Соединенные Штаты снова преуспевают", - написал глава государства в Twitter.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

  • Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами было обложено практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.

  • 20 февраля 2019 года Трамп потребовал от Китая сохранять стабильную стоимость юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В частности, Вашингтон рассчитывал, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов.

  • 11 мая Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на 300 млрд долларов.

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Тема
Торговые войны
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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CARGO 100
CARGO 100
"Китай потерял 5 миллионов рабочих мест и еще 2 миллиона в производстве вследствие пошлин Трампа". А Украина то же самое, только сама, без Трампа и пошлин ...
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Пигин Макс
Пигин Макс
А в следующем твитте, напишет, что Россия ведёт агрессивную внешнюю политику...
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