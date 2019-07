"Загнал в угол": Трамп похвастался ударом по Китаю

Президент США Дональд Трамп похвастался последствиями удара, который он нанес по китайской экономике с помощью торговых пошлин.

"Китай потерял 5 миллионов рабочих мест и еще 2 миллиона в производстве вследствие пошлин Трампа. Трамп загнал Китай в угол и Соединенные Штаты снова преуспевают", - написал глава государства в Twitter.

China has lost 5 million jobs and two million manufacturing jobs due to the Trump Tariffs. Trumps got China back on its heels, and the United States is doing great. @AndyPuzder @MariaBartiromo