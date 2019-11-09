Квартиру Януковича сдают в аренду: как выглядит и сколько стоит

Квартиру бывшего президента Украины Виктора Януковича на Оболонской набережной сдают в аренду всего за 30 тысяч гривен в месяц. При этом площадь жилья составляет 240 квадратных метров.
Об этом со ссылкой на главу Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Антона Янчука сообщает 24 канал. На 5 ноября 2019 получено доходов от управления в сумме 284 100 грн. За счет этих денег компенсировано все расходы на управление - 162 343 грн, уплачены налоги в сумме 80 007 грн и перечислено в государственный бюджет доходы в сумме 31 312 грн.
"Можно поднимать вопрос по цене - в условиях свободного рынка такая недвижимость могла бы показаться дороже. Но невозможно сравнивать условия свободного рынка и передачу арестованного имущества в аренду. Найти арендатора, который согласится заехать в помещение, из которого через три дня его могут выселить - крайне непросто", – объясняет Янчук.
24 канал
24 канал
24 канал
Рыночная стоимость квартиры, общей площадью 240 квадратных метров, согласно отчету об оценке, составляет 26,9 млн грн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Янукович покинул Украину в феврале 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева. В октябре 2016 года адвокат заявил, что экс-президент Украины получил временное убежище в России.
Несмотря на заявления российской стороны о том, что Янукович живет в Ростове-на-Дону, в ГПУ уверены, что обитает сбежавший президент все же в Подмосковье.
В январе текущего года украинский суд признал Януковича виновным в государственной измене. Его приговорили к 13 годам лишения свободызаочно.
Адвокат Януковича Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева, где начали рассматривать семь жалоб защитников об отмене приговора экс-президенту, заявил, что его подзащитный намерен вернуться в Украину.
24 сентября Европейский суд отменил санкции Евросоюза против Януковича.
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