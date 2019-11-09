Квартиру Януковича сдают в аренду: как выглядит и сколько стоит

Квартиру бывшего президента Украины Виктора Януковича на Оболонской набережной сдают в аренду всего за 30 тысяч гривен в месяц. При этом площадь жилья составляет 240 квадратных метров.

Об этом со ссылкой на главу Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Антона Янчука сообщает 24 канал. На 5 ноября 2019 получено доходов от управления в сумме 284 100 грн. За счет этих денег компенсировано все расходы на управление - 162 343 грн, уплачены налоги в сумме 80 007 грн и перечислено в государственный бюджет доходы в сумме 31 312 грн.

"Можно поднимать вопрос по цене - в условиях свободного рынка такая недвижимость могла бы показаться дороже. Но невозможно сравнивать условия свободного рынка и передачу арестованного имущества в аренду. Найти арендатора, который согласится заехать в помещение, из которого через три дня его могут выселить - крайне непросто", – объясняет Янчук.

24 канал

24 канал

24 канал

Рыночная стоимость квартиры, общей площадью 240 квадратных метров, согласно отчету об оценке, составляет 26,9 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram