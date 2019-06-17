Курс доллара в Украине изменится: прогноз аналитика

В Украине вначале июня курс доллара преодолел максимальную за 60 дней отметку, достигнув 27,2 грн/$. Однако, уже ближе к середине месяца гривня уверенно начала отвоевывать свои позиции. Ко второй половине июня доллар подешевеет с 26,4 грн/$ до 26,4 грн/$.

Как говорится в материале OBOZREVAYEL, целый ряд позитивных факторов позволил развернуть курсовую тенденцию на 180 градусов. Менее позитивный прогноз озвучил финансовый аналитик Егор Комов. Он считает, что стоимость доллара до 22-23 июня будет колебаться около 26,2-26,4 грн/$. Фактически, по его оценкам курс доллара будет находиться в действующем диапазоне.

"Две новости. Первая новость – тенденция на ревальвацию гривни не была окончательно переломлена. Возможно, минус уже протестирован и опуститься до майских показателей будет сложно, однако период крепкой гривни еще не окончен. Вторая новость – доллар может потерять 15-20 коп. за будущую неделю", – рассказывает Комов.

Почему перестал дорожать доллар:

закончился традиционный период подорожания валюты – конец месяца;

негативные новости, которые вызывали волнения у участников валютного рынка, отыграли себя;

спрос на доллары на валютном рынке снизился;

появились позитивные новости от МВФ, Минфин успешно разместил государственные ценные бумаги (в гривне под 18,5%, в долларах – 7,25-7,5%).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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