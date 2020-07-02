Доллар взлетел после отставки Смолия: как отреагировал межбанк

В Украине на межбанковских торгах стоимость доллара в четверг, 2 июня, выросла на 32 копейки. Это произошло на фоне отставки главы НБУ Якова Смолия.

Курс доллара по состоянию на 12:40 поднялся на 32 копейки, а евро на 52 копейки. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара на межбанке minfin.com.ua

Курс валют на межбанке

Доллар:

покупка: 27,18 грн (+32 коп);

продажа: 27,20 грн (+32 коп);

Евро:

покупка: 30,71 грн (+52 коп);

продажа: 30,73 грн (+53 коп).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ослабевает гривня. Национальный банк установил курс доллара на четверг, 2 июля, на отметке 26,77 грн (+11 коп.). Справочный курс евро составляет 29,99 грн (+13 коп.). В банках курс доллара подскочил до 26,95 грн/$.

Глава Нацбанка Яков Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.