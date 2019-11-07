Корабли под открытым небом: благотворители организовали для украинских студентов экскурсию по Роттердаму

Тридцать победителей студенческого образовательного конкурса "Морское дело 2019" с 5 по 8 ноября пребывают в Нидерландах. Фонд Бориса Колесникова наградил их поездкой в Роттердам на международный отраслевой форум Europort 2019.

5 ноября юные моряки ознакомились с достопримечательностями Амстердама, а 6 ноября их ожидала прогулка по Роттердаму. Знакомство с городом для украинских студентов началось возле памятника "Разрушенный город" работы скульптора-авангардиста Осипа Цадкина. Человек с дырой на месте сердца, заслоняющийся руками от неба, напоминает о трагедии, которая навсегда изменила облик города. Во время Второй мировой войны в мае 1940 года Роттердам подвергся тотальной бомбардировке.

После войны город стал центром современной архитектуры и футуристических экспериментов, а туристические маршруты неизменно проходят через немногочисленные исторические места, уцелевшие после бомбардировки. В самом центре города ребята увидели коллекцию, посвященную корабельному делу, его морским богатствам и истории мореплавания. Победители конкурса "Морское дело 2019" прогулялись вдоль Музейной гавани и осмотрели внешнюю экспозицию: старинные баржи, паровые буксиры и портовое оборудование середины 19-го и начала 20-го веков.

"Экспозицию можно рассматривать часами. С каждым экспонатом связан интересный рассказ. По старым, напоминающим большие шлюпки, судам можно составить представление о развитии мореходства и портов, буквально прикоснуться к истории. Кажется, что огромная портовая техника прошлых веков сошла с кадров кинохроники. Старинные паровозы, гигантские лебедки расположились рядом с вполне современными морскими кранами. Настоящее путешествие в прошлое", − рассказал студент Павел Карпенко из Государственного университета инфраструктуры и технологий "Киевский институт водного транспорта им. Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного" (г. Киев).

Затем группа студентов в сопровождении экскурсоводов вышла на набережную реки Маас. Здесь установлен памятник 3 500 героям-морякам торгового флота Нидерландов, погибшим во время Второй мировой войны. Мемориал войны Dе Boeg (лук) работы Фредерико Каруссо обрел свой нынешний вид в 1 965 году. К 46-метровой башне, символизирующей нос корабля, прорезающий бетонные волны, автор добавил скульптурную композицию. Восьмиметровые фигуры рулевого, матросов и утонувшего товарища привязаны к кораблю, надпись гласит: "Zij hielden koers" ("Они остались на курсе").

Ни один туристический маршрут не пройдет мимо моста Эразма, который жители прозвали Лебедем. Символ Роттердама является самым длинным разводным мостом в мире и самым узким, чуть более двух метров. Назван в честь самого знаменитого жителя города Эразма Роттердамского. Лебедем мост прозвали из-за ассиметричного 139-метрового пилона, похожего на изогнутую шею. Мост возведен в 1 996 году по проекту архитектора Бена ван Беркеля. В ночной бомбежке 1 940 года уцелела Старая гавань, созданная в 1 350 году, практически сразу после того как Роттердам с населением в 2 000 жителей получил права города. Со временем город разбогател, разросся и построил крупнейший порт в Европе, но Старая гавань сохранилась с 17-го столетия без перестройки. Она слишком мелкая для крупных судов, но принимает баржи, яхты и маленькие лодки.

Здесь пришвартованы красочные старые баржи, парусники, пиратские шхуны и каперы. Студенты с удовольствием фотографировались возле старинных судов. В Старой гавани группа увидела первый небоскреб в Европе. В далеком 1 898 году высоты в 45 метров было достаточно, чтобы получить звание самого высокого европейского здания. Здание в стиле модерн, смесь высотки и дворца, построенное по проекту Вилема Моленбрука, называют Белым домом.

Вначале считалось, что болотистая почва не выдержит веса громадной постройки, но Белый дом пережил бомбардировку и все еще устойчиво возвышается на сваях. На Старую гавань выходит знаменитый авангардный эксперимент "Кубические дома". Домики на бетонных опорах стоят на земле одним ребром. Здесь живут люди, один домик открыт для туристов, которые желают увидеть, как обустроено престижное жилье среди наклонных плоскостей. Студенты осмотрели балансирующие Кубические дома и знаменитый Дом-карандаш архитектора Пита Блюма. Роттердам удивлял юных моряков на каждом шагу.

Следующим пунктом программы оказалось футуристическое здание, похожее на космический корабль. Огромная "подкова" Markthal Rotterdam от нидерландского архитектурного бюро MVRDV представляет собой крытый рынок, совмещенный с многоквартирным домом. Его украшает самое большое в мире панно – "Рог изобилия" площадью 11 000 кв. метров с изображениями фруктов, овощей, цветов и насекомых. Цифровое 3D-изображение разделили на 4000 фрагментов и напечатали на алюминиевых панелях. Благодаря работе Арно Коэнена Маркет-холл называют "Роттердамской Сикстинской капеллой".

Победители конкурса "Морское дело 2019" прошли к церкви св. Лаврентия − единственной средневековой постройке, уцелевшей после бомбежки. Церковь возвели в середине 15-го века, а каменная башня Гротекерк высотой 65 метров была отстроена в 1 655 году. Внутри церковь выглядит современно: кафе, зеркала и стена, заполненная электрическими лампочками. В тихом сквере при церкви установлен памятник Эразму Роттердамскому. "Князь гуманистов" с огромным фолиантом в руках – самая древняя статуя в стране. Скульптура работы Хендрика де Кейсера была создана в 1 622 году, вероятно, на основе прижизненных изображений великого ученого, философа и писателя.

Сегодня каждому европейскому студенту известна программа Erasmus, названная в честь ученого и философа 15-го века Дезидерия Эразма Роттеродама, и студенты с интересом послушали рассказ гида о жизни и взглядах великого ученого. Завершилась экскурсия возле Ратуши Роттердама − величественного здания, в котором более ста лет размещается орган муниципальной власти. Ратуша признана государственным памятником. Здание, построенное в начале прошлого века, пострадало во время бомбежки и было восстановлено после войны. На башне установили корильон с 48 колоколами.

Фасад украшает статуя покровительницы Роттердама и аллегорические фигуры, символизирующие упорство, надежность, дух предпринимательства и осторожность − национальные черты голландцев.

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