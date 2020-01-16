Конец торговой войне? США и Китай договорились о взаимных уступках

Президент США Дональд Трамп подписал с Китаем первую часть торгового соглашения, которое должно примирить страны в торговой войне, которая идет между ними.

По условиям соглашения, Китай должен купить американские товары и услуги на сумму $200 млрд, передает BBC. В том числе речь идет об экспорте в Китай продукции американской промышленности, сельхозтоваров и энергоносителей.

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Со своей стороны США согласились в два раза снизить некоторые дополнительные тарифы взамен на обещания Пекина защищать интеллектуальную собственность и готовность импортировать больше американских товаров.

В то же время многие экспортные тарифы, установленные между странами во время торговой войны, остаются в силе. По словам экспертов, самые сложные противоречия еще предстоит урегулировать.

Трамп выступил в защиту сохранения большинства тарифов, заявив, что они станут рычагами влияния на переговорах в будущем. Он сказал, что такие вопросы, как китайские государственные субсидии, станут предметом будущих переговоров.

Торговая война США и Китая China Focus

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

11 мая Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь оставшийся импорт в США из Китая.

В августе 2019 года обвал цен на сырье достиг 10%. Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

10 октября стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа может заключить с Китаем валютное соглашение.

Торговая война между США и Китаем стала немного сбавлять обороты. Страны согласились на поэтапное снижение пошлин на товары.

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