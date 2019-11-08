Как в Украине легализуют азартные игры и кто заработает: подводные камни

Законопроект об азартных играх в Украине снова вернули в финансовый комитет Рады. Тот самый, членов которого совсем недавно заподозрили в коррупции и отправили проходить полиграф. Сам документ и без того вызывает опаску – в предложенной редакции он поможет приумножить капитал отдельных участников рынка.

Подробнее о подводных камнях законопроекта о легализации казино читайте в материале OBOZREVATEL.

Спорные правила: кто выиграет от легализации

Законопроект Кабмина о легализации игорного бизнеса не только узаконит казино и залы с игровыми автоматами, но и создаст правила работы беттинг-компаний (ставки на определенные события, колебания, исход спортивных мероприятий и т.д). Сейчас такие фирмы зарабатывают миллионы, но их деятельность почти не регулируется.

В таком виде новый рынок будет выгоден двум крупнейшим компаниям, которые уже работают на рынке, и частично россиянам, которые предусмотрительно подготовились к легализации.

А вот новым игрокам получить свой кусок пирога будет крайне сложно. И вот почему:

для мелких контор стоимость лицензии и содержания пунктов может оказаться непосильна, а для крупных операторов наоборот – эта сумма крайне лояльная;

чтобы получить лицензию, нужно иметь домен UA, открыть 800 пунктов. Как отмечают участники рынка, придется оформлять торговую марку. Все это может занять целый год;

российские компании уже подготовились к легализации: заранее открыли офисы в Киеве, зарегистрировали домены. Это может свидетельствовать о том, что они были предупреждены о готовящихся правилах.

Pixabay

"Формулировка закона предполагает нерентабельность всех наземных объектов, национального оператора ("Фаворит" в том числе)", – уверен участник рынка. Выиграют от этого те операторы, которые и сейчас работают онлайн. То есть, открывать пункты они не планируют, а вот от конкурентов "на земле" они избавятся.

Чтобы работать онлайн, понадобится лицензия стоимостью около 27 млн грн. Фактически такие суммы могут осилить всего два крупнейших оператора. Они и будут собирать сливки от принятой легализации.

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Вероятнее всего, бэттингом станут заниматься и те компании, которые сейчас работают с лотереями. А так как будет сложно войти на рынок, вполне возможно, что те, кто уже работает, смогут выгодно продать свой бизнес иностранцам.

Выход из такой ситуации – привязка к обороту. Например, установить определенный процент, который должны платить государству. Тогда чем крупнее компания, тем больше она будет платить.

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Но это было бы невыгодно большим операторам и позволило бы выжить мелким бизнесам. Остается вопрос: почему выбрали именно такую модель и не станет ли это лоббизмом двух конкретных операторов.

Те, кому точно понравятся новые условия – российские беттинг-компании. Уже проявила свою активность компания “Лига Ставок” (РФ) . Она арендует офисы в Киеве. Еще одна российская компания уже получила украинский домен.

Именно наличие украинского домена открывает дорогу на официальный рынок. Другим же фирмам для того, чтобы зарегистрироваться по закону, завести торговую марку и сайт с доменом UA, придется потратить около года. Все это время российские бизнесмены будут осваивать украинский рынок.

Некоторые нормы законы четко прописаны для того, чтобы не допустить до рынка "чужих". Например, чтобы получить лицензию иностранной фирме нужно иметь 800 пунктов продажи. Кто будет открывать столько пунктов, не имея лицензии и гарантий – вопрос риторический. А вот для уже работающих компаний это не проблема.

К слову, среди лоббистов лелагизации рынка - Давид Арахамия. Он имеет дружеские отношений с одной из крупных беттинг-компаний.

Как относятся к новшеству: "за" и "против"

Легализацию бизнеса поддерживают большинство опрошенных экспертов. Они сходятся во мнении: рынок должен работать, но с существенными ограничениями.

Народный депутат от “Слуги народа”, член подкомитета по игорному бизнесу Олег Марусяк поясняет, что кабминовский проект нужно существенно доработать. При всех плюсах Министерство финансов внесло существенные правки, которые нивелируют позитивный эффект от легализации. Никакого переходного периода не вводят – лицензии получат только те участники, которые уже успели подготовиться к новшествам. Времени зайти новому бизнесу не будет.

“В законопроекте исчез переходной период. С его помощью мы и хотели сделать все плавно, чтобы бизнес не пострадал, и чтобы с первого же года получили поступления”, — заявил нардеп.

Pixabay

Проблемным может оказаться и пункт об идентификации игрока по паспорту и идентификационному коду. Логично предположить, что иностранные “боссы” не будут приходить в казино с ИНН или отчитываться перед сотрудниками заведения. При таком варианте реально ни один иностранец не сможет законно играть в рулетку, что способно поставить под угрозу всю суть идеи.

Местные власти Херсона, к примеру, планируют после легализации добиться размещения на территории области минимум одного отельного 5-звездного комплекса и казино. Это может стать толчком развития туристической отрасли региона.

“Для нас это привлечение инвестиций, создание лучшей туристической инфраструктуры, с операторами, прохождением круизных лайнеров в Черном море и их захода в нашу Херсонскую область, созданием новой инфраструктуры в Черноморском районе”, — подчеркнул глава Херсонской ОГА Юрий Гусев во время Первого украинского игорного форума.

Как и сколько заработает государство

Если разработанный законопроект примут, казино смогут открывать в пятизвездочных отелях, а игровые автоматы – трех, четырех и пятизвездочных. На входе у каждого должны будут проверить паспорт.

Пьяные и малолетние в такие заведения попасть не смогут. А вот "уличные" автоматы остаются вне закона.

Основные правила:

ограничения количества лицензий, игорных заведений и игрового оборудования;

требование по размещению игорных заведений исключительно на территории отелей (класса 3-5 звезды – для залов игровых автоматов и класса 5 звезд – для казино);

обязательную верификацию игроков при приеме ставок/выплаты выигрышей и регистрации выигрышей в "Системе онлайн-мониторинга", которая администрируется налоговой службой;

обязательную сертификацию игрового оборудования для проведения азартных игр с международными стандартами;

усиление финансовой и уголовной ответственности за деятельность в сфере азартных игр без лицензии;

обязательность целевого направления платежей за лицензии в сфере азартных игр на развитие спорта, медицины и культуры в Украине.

И хотя стоимость лицензий для многих неподъемная (общая лицензия – около 27 млн грн), доходы в бюджет оценивают в объеме всего около 3 млрд грн. Хотя еще недавно в Кабмине озвучивали совсем другие цифры.

"Легализация игорного бизнеса также позволит бюджету получить до 5 млрд грн ($199,3 млн), однако окончательные ожидаемые цифры поступлений в бюджет будут зависеть от того, в какой редакции депутаты примут закон", – заявляли в Кабмине еще несколько недель назад.

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Для примера, финансовый аналитик Владимир Мазуренко считает: украинская экономика теряет около $1 млрд ежегодно за счет запрета игорного бизнеса. Так, до 2009-го в стране работало более 10 тыс. заведений, а сфера предоставляла около 200 тыс. рабочих мест. К примеру, при зарплате в 10 тыс. грн только с фонда оплаты труда ежегодно бы платили 9,9 млрд грн в бюджеты разных уровней и Пенсионный фонд.

При этом экс-глава Госкомпредпринимательства, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский оценивает налоговое поле минимум в 10 млрд.

Позитивное новшество законопроекта – вырученные средства пойдет на развитие культуры, реализацию молодежной политики и развитие спорта.

Если законопроект Кабмина примут в таком виде, уже вскоре рынок азартных услуг в Украине может достаться нескольким монополистам.

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