Как повысят зарплаты учителям: что заложили в бюджет на 2020 год

В Украине в 2020-м заработные платы педагогов вырастут на 9%. Такую динамику заложили в проект бюджета, который Верховная Рада рассмотрит во втором чтении 14 ноября

При этом больше всего повезет молодым специалистам (стаж до 10 лет). Им раз в год будут выдавать по 21 тыс. грн. Хотя здесь стоит учитывать, что сейчас учитель-новичок получает 5,4 тыс. грн. Даже при повышении зарплаты на 9% и обещанной выплате, в среднем месячный доход педагога будет находиться на уровне 7,3 тыс. грн.

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Ранее министр образования Анна Новосад заявила, что новая система оплаты труда для педагогов будет введена до 2023 года. При этом уже со следующего года все украинские учителя будут получать надбавку за престижность в размере 30% должностного оклада (ставки заработной платы).

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Однако министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и повысить зарплаты.

Образовательный комитет Верховной Рады предоставил предложение бюджетному комитету увеличить на 5,1 млрд грн расходы на повышение оплаты труда педагогов. Дополнительные средства должны направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Однако предложения были отклонены.

Во время брифинга во Львове Новосад раскрыла детали, каким категориям педагогов все же повысят зарплаты.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет из-за недостаточного экономического роста.

Также Новосад сообщила, что все украинские учителя будут получать надбавку за престижность в размере 30% должностного оклада, а молодым педагогам заплатят ежегодную выплату в размере почти 21 тыс гривен.

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