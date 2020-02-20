Как экономить, когда аптеки предлагают "Смачні ціни"

Если планировать аптечные расходы с холодной головой, можно сэкономить до 25%, не жертвуя нужными покупками. С 1 февраля по 30 марта 2020 года роботизированные аптеки проводят акцию "Смачні ціни"*. Вы можете посетить "Аптека Копейка", "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Благодія" и заплатить до 25% меньше. Как воспользоваться "жирными" скидками на нужные товары? Чтобы посмотреть видео, скролльте до конца страницы.

1. "Нет" спонтанным покупкам

Если идти в магазин со списком нужных товаров и отказаться от шопинга на голодный желудок, можно потратить меньше. Об этом пишут везде. На самом деле многие делают покупки после утомительного рабочего дня. Когда идете в аптеку, держите в голове не список товаров, а ситуации, когда они нужны. Например, можно приобрести детское питание заранее, если планируете гостить у молодых родителей. Сейчас как раз действует большая скидка на пюре, каши, смеси в роботизированных аптеках.

2. Участие в программе лояльности

Роботизированные аптеки благодарят покупателей за благосклонность и доверие. "Аптека АНЦ" ввела программу лояльности "Лайк". Все зарегистрированные клиенты могут получать процент от покупок и накапливать бонусы.

3. Все товары в одном месте

Роботизированные аптеки предложили "Смачні ціни" на разные позиции: препараты, витамины, фиточаи, детское питание и тому подобное. Вы можете приобрести в одном месте все необходимые товары и сэкономить до 25%.

4. Планирование отдыха

Аптечные товары нужны не только дома и на работе. Если планируете путешествовать в ближайшее время, составьте дорожную аптечку заранее. В роботизированных аптеках как раз действует скидка до 25% на лекарственные средства и другие товары. Подумайте, что понадобится в дороге, и приобретите нужные товары, пока продолжается акция "Смачні ціни".

5. Неотложные покупки

Сколько раз вы проходили мимо аптеки с мыслью: "Надо обязательно зайти позже!"? Помните, что акция "Смачні ціни" закончится 30 марта 2020 года и вы можете не успеть сэкономить. Посетите роботизированную аптеку, пока продолжается сезон скидок, чтобы иметь возможность заплатить за покупку до 25% меньше.

Напоминаем, акция в роботизированных аптеках объединяет более 200 товаров. О размере скидки можете спросить у провизора. Акция продлится до 30 марта включительно.

Чтобы быстрее сделать покупки, можете сделать предварительный заказ по телефону. Обратитесь к аптечной справке по телефону: 5900. Укажите оператору, в которой роботизированной аптеке вам удобнее забрать покупку.

* Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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