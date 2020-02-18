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18 февраля • обновлено в 13:34
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Из-за коронавируса: в Apple ограничат поставки iPhone

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Мировые поставки iPhone будут существенно ограничены из-за эпидемии коронавируса в Китае.

В компании Apple это объяснили спадом производства на фабриках, которые находятся в Китае, и заботой о здоровье их сотрудников. Об этом говорится в заявлении на сайте компании. Там отметили, что после завершения китайского Нового года фабрики так и не смогли "раскачаться" до плановых объемов выпуска смартфонов.

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iPhone

iPhone

"Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены. Несмотря на то, что наши партнеры по производству iPhone находятся за пределами провинции Хубэй и уже открылись после новогодних праздников, они наращивают темпы работы медленнее, чем мы ожидали", – говорится в сообщении.

Вторая причина – падение спроса на продукцию Apple в самом Китае. "Все наши магазины в Китае и многие наши магазины-партнеры были закрыты. Оставшиеся магазины работают по сокращенному графику и с очень низким потоком покупателей", – заявили в главном офисе Apple.

При этом там говорят, что за пределами Китая спрос на всю их продукцию остается высоким.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за вспышки коронавируса один из крупнейших финансовых конгломератов в мире HSBC снизил прогноз по темпам прироста реального ВВП Китая в I квартале с 5,8% до 4,1%.

В китайском интернет-гиганте Alibaba Group предупредили, что эпидемия коронавируса сильнейшим образом влияет на продавцов и покупателей в Китае, а потому сильно ударит по росту экономики всей страны.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Теги
Apple iPhone
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