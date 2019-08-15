Подыграли Путину? Львовская область удивила импортом из России

За первые полгода 2019 года импорт российских товаров во Львовскую область вырос почти на 30%.

В январе-июне 2019 года регион приняла из РФ товаров на $141 млн, а продал туда на $15,4 млн. Об этом сказано в отчете Главного управления статистики Львовской области.

При этом указывается, что по сравнению с показателями первых шести месяцев 2018 года импорт из страны-агрессора вырос на 28,5%. А в общей массе товаров, которые приняла Львовская область из-за границы, товары из РФ составили почти 10%.

Импорт из РФ во Львовскую область вырос почти на 30% lv.ukrstat.gov.ua

Импорт из РФ во Львовскую область вырос почти на 30%

Как сообщал OBOZREVATEL, за первый квартал 2019 года украинские компании экспортировали товаров на 12,3 млрд долларов, что на 7% больше, чем за тот же период 2018-го. При этом крупнейшей страной-импортером товаров из Украины за январь-март, обойдя Российскую Федерацию, стала Польша.

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