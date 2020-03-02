Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что заявления об отставке он не писал.

Об этом он сказал во время брифинга в понедельник, 2 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я никаких заявлений на эту минуту не написал. Также много знаю, слышал. Очевидно, будут консультации с президентом и парламентом. Больше ничего комментировать не буду и не хочу", – сказал глава правительства.

У Гончарука спросили, могут ли разговоры об отставке быть связаны с бизнесменом Игорем Коломойским и его интересами в "Центрэнерго". Премьер ответил, что не хочет комментировать "слухи и личности".

Отставка Гончарука РБК-Украина

"Давайте больше о работе. Мы всегда декларировали и системно боролись с коррупцией. И у нас нет намерения останавливаться. В то же время мы должны с уважением относиться к любому бизнесу, в том числе украинскому большому. Я думаю, те, кто какую-то информацию распространяет, должны это комментировать", – добавил Гончарук.

Рассказал об отставке министров

Также премьер сказал, что во власти думают "над серьезным усилением правительства". Впрочем, от прямого ответа, кто из министров может уйти с должностей, Гончарук уклонился.

"Мы думаем над серьезным усилением правительства. Это командное решение, которое, в основном, зависит от президента и позиции коллег в парламенте. Каким будет окончательное решение, я бы сейчас не хотел комментировать, потому что оно еще на столе. Говорить, кого планируем заменить, кого не планируем заменить, еще немножко рано", – объяснил Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы резко высказались за отставку Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

СМИ сообщили, что Гончарук подал в отставку, однако глава ВРУ Дмитрий Разумков все опроверг.

На внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта, могут быть назначены четыре новых министра, которые заменят действующих глав Министерств иностранных дел, здравоохранения, социальной политики и оккупированных территорий.

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