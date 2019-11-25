Понты от Януковича: украинский премьер полетел за миллион гривен. За документами

Премьер Алексей Гончарук потратил на перелет в Лондон более миллиона гривен. Совсем недавно скромный эксперт BRDO, а сегодня высокопоставленный "Слуга народа" вошел во вкус и тратит шестизначные суммы только на одну поездку.

В столице Великобритании глава Кабмина подписал очередное кредитное соглашение, и этот трип обошелся бюджету в миллион. В то время как президенты и главы правительств других, более состоятельных стран не брезгуют передвигаться на рейсовых самолетах, глава украинского Кабмина даже по кредит отправляется на самолете премиум-класса, доставшемся от экс-президента Януковича

О том, сколько украинцам приходится платить за элитные поездки главы правительства и кому достаются деньги – читайте в материале OBOZREVATEL.

Дорогая поездка за кредитом

Пресс-служба Гончарука по результатам визита в Лондон оповестила: премьер подписал "документы " общей суммой в 900 млн евро. За эти деньги украинская власть планирует построить дороги. Что интересно, в объемном релизе соратники главы КМ ни разу не указали, что "документы" – это кредитные соглашения. Проще говоря, мы взяли в долг еще около $1 млрд! И это при том, что долговая нагрузка уже достигла исторического максимума (подробнее читайте здесь).

Кабмин избегает слово "кредит"

Сам же Гончарук анонсировал подписание "документа" (то есть кредитного договора) еще 22 ноября. В своем Instagram он опубликовал фото, как с рюкзаком и улыбкой выходит из самолета навстречу новому кредиту. Если бы г-н Гончарук полетел рейсовым бортом, то перелет в Лондон прямым рейсом МАУ (если покупать за месяц до поездки) туда и обратно обошелся бы всего в 4,1 тыс. грн, а в бизнес-классе - 17,6 тыс. грн за два билета.

Наверное, глава правительства сильно устал от поездок на самокате, решив отправиться за "документами" на чартере. А именно – на президентском Airbus А319CJ. За это еще неделю назад Секретариат Кабинета министров заплатил госавиакомпании "Украина" больше миллиона гривен. Соответствующий документ есть в распоряжении OBOZREVATEL.

За перелет пришлось заплатить больше миллиона

Флот госпредприятия состоит всего из трех самолетов. Поэтому узнать "тот самый" борт из Instagram оказалось не сложно. Airbus А319CJ в СМИ называли "самолетом Януковича". Его заказал еще президент Виктор Ющенко, но не успел воспользоваться. Журналисты публиковали целые расследования о шикарном интерьере и дороговизне. В ответ пресс-службе президента показала фотографии зала для делегации.

Помимо этого, в Airbus А319CJ есть кабинет, спальное место, личный санузел. И всем этим всего лишь за миллион гривен с карманов налогоплательщиков и воспользовался премьер Гончарук.

Гончарук анонсировал "результаты" полета

Airbus А319CJ

Что более интересно, ни условий получения кредита, ни ставок, под которые Украина взяла деньги, Кабинет министров не огласил. Денег еще нет, но государственный миллион только на полет уже потратили.

Получается, что самокат был всего лишь ширмой. Потому что не только премьеры, но и главы государств не брезгуют летать рейсовыми бортами. К примеру, президент Литвы Даля Грибаускайте (с 2009 по 2019-й) в конце прошлого года прилетела в Украину на обычном рейсовом самолете. А в некоторых европейских странах вовсе нет правительственных самолетов – небольшие частные судна арендуют по потребности, а вот содержать собственный флот и тем более летать на нем – пустая трата денег. В Украине же личным самолетом бизнес-класса пользуется не только президент, но и премьер.

Возможно, вместе с обещанием урезать расходы на аппарат и увольнением тысяч чиновников "Слугам народа" стоит также подумать и об экономии на себе? Подумайте, г-н Гончарук. Например, купить билеты в бизнес-классе, а не платить миллион за целый личный самолет.

Только в прошлом году вип-полеты чиновников обошлись бюджету в 88,4 млн грн. В этом же году "Слуга народа" такими темпами может установить новый рекорд. Самое же интересное: не понятно, на какие кредиты от имени Украины соглашается премьер-министр, сколько их придется отдавать, какая переплата. В ситуации, когда транш от МВФ отдаляется с каждым промахом, власти берут новые долги, не объясняя ни условия, ни точное назначение.

Не обошлось без Коломойского

Госуправделами мало личного флота. В августе авиакомпания "Роза Ветров", которая входит в группу "Приват" (владелец Игорь Коломойский) выиграла тендер на 35 млн грн. За эти деньги высокопоставленных украинцев должны перевозить до конца года.

Кстати, совсем недавно госпредприятие "Украина" подписала еще одно соглашение: почти на миллион гривен заказала еды в свои самолеты для "элитных пассажиров". В результате украинцы ежегодно платят десятки миллионы гривен за то, чтобы политики и чиновники одной из самых бедных стран Европы с комфортом передвигались по миру.

Что самое интересное, часть этой суммы при этом достается приближенным олигархам и миллиардерам. И это в ситуации, когда каждую третья бюджетную гривню в 2020-м отдадут на долги, а социальные расходы урезали почти на 10 млрд грн. Возможно, стоит также урезать расходы и на обслуживание политической верхушки? Что скажите, господин Гончарук?

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!