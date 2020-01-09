"Газпром" принял неожиданное решение по поставкам газа на оккупированный Донбасс

Российский "Газпром" полностью отказался от компенсации за поставки газа на оккупированный Донбасс в рамках договора с Украиной.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на пресс-конференции в четверг, 9 января.

Он заявил, что соглашение не предусматривает возвращения российской стороне конфискованных активов, поэтому в рамках урегулирования "Газпром" и отказался от компенсации.

"Газпром", по словам Витренко, согласился с тем, что "стоимость конфискованных в Украине его активов уже никогда не будет возвращена и компенсирована, поэтому вопрос закрыт".

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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