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9 января • обновлено в 19:21
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/ Рынки и компании

"Газпром" принял неожиданное решение по поставкам газа на оккупированный Донбасс

4.6т
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Российский "Газпром" полностью отказался от компенсации за поставки газа на оккупированный Донбасс в рамках договора с Украиной.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на пресс-конференции в четверг, 9 января.

Он заявил, что соглашение не предусматривает возвращения российской стороне конфискованных активов, поэтому в рамках урегулирования "Газпром" и отказался от компенсации.

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"Газпром", по словам Витренко, согласился с тем, что "стоимость конфискованных в Украине его активов уже никогда не будет возвращена и компенсирована, поэтому вопрос закрыт".

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Поставки газа в Украину
Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Газпром поставляет газ на Донбасс, потому что Донбасс -Россия!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Так а за что платить то???из никто не просил никто этот газ не принимал со стороны Украины нет даже сути этого дела))))ни один суд бы не принял из сторону)))сами дали сами и платите Украина то не просила)))))вот и отказались а вернее поняли что хрен что обломиться)))))))
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