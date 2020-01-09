"Газпром" принял неожиданное решение по поставкам газа на оккупированный Донбасс

Российский "Газпром" полностью отказался от компенсации за поставки газа на оккупированный Донбасс в рамках договора с Украиной.
Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на пресс-конференции в четверг, 9 января.
Он заявил, что соглашение не предусматривает возвращения российской стороне конфискованных активов, поэтому в рамках урегулирования "Газпром" и отказался от компенсации.
"Газпром", по словам Витренко, согласился с тем, что "стоимость конфискованных в Украине его активов уже никогда не будет возвращена и компенсирована, поэтому вопрос закрыт".
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Как сообщал OBOZREVATEL:
30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали договор о транзите газа. Достигнутые договоренности, впрочем, далеко не все считают лучшим из возможных результатом.
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с российским "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
5 января стало известно, что "Газпром" полностью оплатил транзит газа через Украину, несмотря на снижение объемов его прокачки.
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