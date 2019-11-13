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13 ноября • обновлено в 13:40
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Facebook запустит сервис онлайн-платежей Pay: как это работает

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Facebook анонсировала запуск собственного электронного сервиса Facebook Pay, который позволит совершать безопасные покупки в интернете.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Изначально платежная система будет доступна только жителям США, но в дальнейшем компания планирует запустить ее по всему миру.

Офис компании Facebook

Офис компании Facebook

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"Сегодня мы представляем Facebook Pay, который предоставит пользователям удобный, безопасный и надежный способ оплаты через Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp", – сказано в сообщении.

В Facebook отметили, что пользователи уже сейчас используют приложения компании, чтобы отправлять друг друг деньги или делать покупки. Новый сервис позволит упростить процедуру и обезопасить платежную информацию, все данные будут сохраняться в Facebook Pay.

Приложение также оснастили функцией просмотра истории платежей, управлением способами оплаты и поддержкой клиентов в режиме реального времени. Facebook Pay начнет работать на этой неделе и будет доступен в Facebook и Messenger.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как команда мессенджера Telegram сообщила инвесторам о намерении выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram.

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Темы
Платежные системы Электронные платежи
Место
США
Тег
Facebook
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