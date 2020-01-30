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30 января • обновлено в 18:08
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Доллар резко подорожает, а цены вырастут: чего ждать украинцам от кардинального решения НБУ

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В Украине значительно подорожает доллар, снизятся цены на кредиты и ставки на депозиты. Все это может стать следствием резкого снижения учетной ставки Нацбанка – с 13,5% до 11%. Это рекордное за пять лет изменение. Более того, до конца 2020-го ставка составит 7%, обещают в НБУ.

К чему приведет новое решение и чего от него ждать – читайте в материале OBOZREVATEL.

На что повлияет учетная ставка?

Учетная ставка – стоимость денег в экономике. Грубо говоря, этот тот процент, под который НБУ кредитует банки. Также от этого показателя зависит и цена на долговые государственные бумаги – ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма).

К чему приведет низкая учетная ставка:

  • снизятся ставки на ОВГЗ;

  • доллар может подорожать;

  • ставки на кредиты и депозиты – снизятся;

  • ускорится рост цен.

Доллар резко подорожает, а цены вырастут: чего ждать украинцам от кардинального решения НБУ

В 2019-м именно высокие ставки на ОВГЗ привели к рекордному укреплению гривни. В этом же году новая политика Нацбанка ситуацию изменит. Если учетную ставку продолжат снижать, доходность от наших долговых бумаг снизится и желающих их купить станет меньше. Иностранцы не будут продавать доллары для покупки облигаций, предложение валюты снизится и курс пойдет вверх.

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"Сейчас такое решение Национального банка – ответ на обвинение как со стороны Наблюдательного совета НБУ, так и со стороны экспортеров. Мы в прошлом году имели сверх крепкую гривню, но не смогли выполнить бюджет страны. Сейчас же новая монетарная политика позволит удешевить бумаги и подтолкнет рост доллара", – отмечает финансовый аналитик Владимир Мазуренко.

Как ставка повлияет на курс доллара

Как ставка повлияет на курс доллара

Кроме того, чем меньше учетная ставка, тем ниже ставки на депозиты и кредиты. Это приводит к тому, что больше украинцев берут деньги взаймы в банках, а те, у кого есть свободные средства, скорее инвестируют их в бизнес, а не покупают ОВГЗ или открывают депозит.

Учетную ставку продолжат снижать

Национальный банк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020-го благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране. В первую очередь речь идет о стабильной инфляции.

В НБУ напомнили, что по итогам 2019 года инфляция составила 4,1%. Это самый низкий уровень за последние шесть лет. Ожидается, что в 2020 году инфляция составит ниже целевого диапазона в 5% (±1 процентный пункт), но вернется в его границы в конце года.

Доллар резко подорожает, а цены вырастут: чего ждать украинцам от кардинального решения НБУ

"Замедление инфляции, по оценкам НБУ, продолжается. Начиная с января и в течение большей части года она будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п. Однако она ускорится в IV квартале и составит 4,8% по итогам 2020 года", – говорится в прогнозе НБУ.

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В регуляторе ожидают, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,9%, а во все последующие будет повышаться на 4%. Напомним, в 2019 году ВВП вырос на 3,3%.

"Основным предположением макроэкономического прогноза остается дальнейшее сотрудничество с МВФ. Ключевым риском для реализации этого макропрогноза Национальный банк, как и раньше, видит отсрочки заключения новой программы сотрудничества с МВФ", – сказано в сообщении.

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Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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Dell Alex
Dell Alex
Типичный ОБоз )) В заголовке "Доллар резко подорожает", в тексте "доллар может подорожать" )))))))))) Ни цифр, ничего. И очередные эксперДы ))
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