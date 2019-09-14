Диктуем свои условия? Украина сделала "Газпрому" неожиданное предложение

Украина и Словакия могут выручить "Газпром" с транзитом газа в Европу после того, как у него начались проблемы с использованием газопровода OPAL.

Об этом на Facebook написал глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, комментируя решение оператора газопровода ограничить к нему доступ россиян.

"Если Газпром хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся. Как делали это до того, как "Газпром" получил монопольный доступ к OPAL", – предложил Коболев.

Он поблагодарил Европейский суд, который "восстановил справедливость и защитил конкуренцию".

"Мы рады, что Европейский суд признал важность принципа солидарности, а немецкий регулятор оперативно отреагировал на решение суда", – добавил Коболев.

Украина и Словакия могут помочь "Газпрому"

Как сообщал OBOZREVATEL, суд Евросоюза по требованию Польши отменил решение Еврокомиссии, которое позволяло "Газпрому" поставлять больше газа в Германию по газопроводу OPAL.

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