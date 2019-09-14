Главная Новости
14 сентября • обновлено в 09:59
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Диктуем свои условия? Украина сделала "Газпрому" неожиданное предложение

1.2т Читать материал на украинском

Украина и Словакия могут выручить "Газпром" с транзитом газа в Европу после того, как у него начались проблемы с использованием газопровода OPAL.

Об этом на Facebook написал глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, комментируя решение оператора газопровода ограничить к нему доступ россиян.

"Если Газпром хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся. Как делали это до того, как "Газпром" получил монопольный доступ к OPAL", – предложил Коболев.

Новости
Россия сядет за стол переговоров с Украиной по газу: озвучена окончательная дата

Он поблагодарил Европейский суд, который "восстановил справедливость и защитил конкуренцию".

"Мы рады, что Европейский суд признал важность принципа солидарности, а немецкий регулятор оперативно отреагировал на решение суда", – добавил Коболев.

Украина и Словакия могут помочь "Газпрому"

Украина и Словакия могут помочь "Газпрому"

Как сообщал OBOZREVATEL, суд Евросоюза по требованию Польши отменил решение Еврокомиссии, которое позволяло "Газпрому" поставлять больше газа в Германию по газопроводу OPAL.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Рынок газа" на OBOZREVATEL.

Тема
Рынок газа
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Тег
транзит газа
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
Грустно и смешно."Украина и Словакия хотят помочь Газпрому".Пля,животик надорвал,читая подобное.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel